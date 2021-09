Omzetplus van 44,2 procent voor Salvatore Ferragamo S.p.A. in H1

Salvatore Ferragamo S.p.A. heeft in het eerste halfjaar van het financiële boekjaar een omzetgroei van 44,2 procent behaald. De omzet komt door de groei neer op 524 miljoen euro over de periode van zes maanden, aldus het financiële verslag van het Italiaanse bedrijf.

De meeste omzet behaalde het merk in de Asia Pacific-regio, waar de omzet neerkomt op 222,2 miljoen euro dankzij een stijging van 35,2 procent. Noord-Amerika volgt met een omzet van 136,9 miljoen euro en een omzetgroei van 102,6 procent in vergelijking met het eerste halfjaar van het voorgaande boekjaar. In thuis-regio Europa werd een omzet behaald van 96,1 miljoen euro met een groei van 22,2 procent. Salvatore Ferragamo S.p.A. behaalde in Japan een omzet van 41 miljoen euro en in Centraal- en Zuid-Amerika 27,4 miljoen euro.

Zowel het operationele resultaat als het nettoresultaat werden in het halfjaar omgebogen van verlies naar winst. De operationele winst kwam neer op 66 miljoen euro en de nettowinst op 33 miljoen euro.