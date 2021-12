Omzetplus van 6 procent voor H&M Group in financiële boekjaar 2021

H&M Group heeft in het gehele boekjaar voor 2021 een omzetplus van 6 procent behaald, zo blijkt uit een financiële update van het Zweedse modebedrijf. De omzet kwam neer op 198 miljard Zweedse Kroon, omgerekend 19,2 miljard euro.

H&M Group is in de update positief over de resultaten. “Het sterke herstel van de groep blijft doorzetten,” aldus het bericht. “Ondanks blijvende restricties en de negatieve gevolgen van de pandemie, was de omzet van de groep in lokale wisselkoersen terug op het niveau van het vierde kwartaal van 2019.

Hoewel de omzet voor het gehele boekjaar vandaag al bekend is gemaakt door de H&M Group, wordt het volledige jaarverslag pas gepubliceerd op 28 januari 2022.