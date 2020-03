Omzetstijging van 21 procent voor Lululemon Athletica in FY19

De groei van Lululemon Athletica Inc. heeft flink doorgezet in het financiële jaar 2019. Het bedrijf zag de omzet met 21 procent stijgen en de brutowinst zelfs met 22 procent, zo blijkt uit het jaarverslag.

Het bedrijf behaalde een omzet van 4 miljard Canadese dollar (ruim 2,5 miljard euro). Uiteindelijk behaalde het een nettowinst van 645 miljoen Canadese dollar (416 miljoen euro) in het financiële jaar 2019. Een jaar eerder was de nettowinst nog 483 miljoen Canadese dollar (311 miljoen euro). Het boekjaar werd in de laatste drie maanden nog eens gestuwd met 1,4 miljard Canadese dollar (903 miljoen euro) aan omzet.

“2019 was een sterk jaar voor Lululemon waarin onze teams ons Power of Three groeiplan heeft uitgevoerd,” aldus CEO van het bedrijf Calvin McDonald in het jaarverslag. McDonald geeft daarna toe dat het bedrijf te maken heeft met ‘een uitzonderlijke situatie, die invloed heeft op onze resultaten’. Wel gelooft de CEO dat het merk een sterke financiële positie heeft wat zal helpen in deze tijd, terwijl het merk plannen maakt en investeert in de toekomst, aldus het bericht. Vanwege de uitbraak van het coronavirus geeft Lululemon Athletica Inc. op dit moment geen omzet en winstverwachting voor het huidige boekjaar. Het bedrijf volgt hiermee andere modebedrijven die ook geen verwachting durfden uit te spreken of een eerdere aangekondigde verwachting terug hebben getrokken.