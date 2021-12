Omzetstijging van 30 procent voor Lululemon Athletica, Inc. in derde kwartaal

Lululemon Athletica Inc. heeft een goed derde kwartaal achter de rug. Het bedrijf rapporteerde een netto-omzet van 1,5 miljard dollar, omgerekend zo’n 1,32 miljard euro, meldt Fashion Network.

De netto-omzet steeg met 30 procent ten opzichte van vorig jaar. De toename was toe te schrijven aan een stijging van de vergelijkbare winkelomzet (32 procent) en de direct-to-consumer-opbrengsten (23 procent). De direct-to-consumer omzet was goed voor 40,4 procent van de totale omzet van Lululemon in het derde kwartaal. Lululemon opende gedurende het derde kwartaal achttien nieuwe eigen winkels. Daarmee staat de teller op 552 vestigingen wereldwijd.

Lululemon verwacht in het vierde kwartaal een netto-omzet te behalen van rond de 2,12 miljard dollar en 2,16 miljard dollar (1,8 miljard euro; 1,9 miljard euro). Voor het volledige fiscale jaar 2021 verwacht het bedrijf een netto-omzet van rond de 6,2 miljard dollar, omgerekend 5,5 miljard euro.