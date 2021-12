‘Ondanks click & collect, is actieplan en meer steun voor retail nodig’

De winkels in Nederland zijn weer dicht. Dat de deuren gesloten zijn in de laatste weken van het jaar, normaal gesproken de drukste weken, is zwaar. Één ding is een meevaller, het feit dat nu wel meteen click & collect aangeboden kan worden. Maar brancheorganisaties zien nog veel ruimte voor verbetering.

INretail schreef al in een persbericht dat het kabinet tijd koopt met de lockdown en dat de ondernemers de rekening betalen. Er moet een intelligentere aanpak kopen, want alles op slot houden is onhoudbaar. Organisaties VNO-NCW en MKB Nederland zijn het hier mee eens. Er moet een manier gevonden worden om te leven met het virus zonder telkens in lockdown te hoeven. “Want zoals het nu gaat, houden we het niet vol. Ondernemers niet, jongeren niet, de hele samenleving niet.”

Het feit dat net voor kerst de deuren moeten sluiten, betekent dat retailers met kerstvoorraden blijven zitten. MKB Nederland en VNO NCW zouden dan ook liever winkelen op afspraak zien zodat er meer kansen zijn om deze voorraad af te zetten. Met click & collect is dit enigszins mogelijk maar INretail noemt dat retailers eerder in het jaar toen dit mogelijk werd gemaakt, nauwelijks 10 procent van de normale omzet draaiden. Zo schrijft Eus Peters, directeur van Raad van Nederlandse Detailhandel, is gevraagd om het tijdstip van click & collect te verlengen. “17 uur sluiten is te krap, begrijpen we,” aldus Peters in een LinkedIn-bericht.

Ondanks click & collect nog veel te wensen voor retail tijdens harde lockdown

Een ander heet hangijzer is de compensatieregeling die er nu is voor ondernemers. De Now-regeling en TVL-regeling zijn beide verlengd, maar om hiervoor in aanmerking te komen moeten ondernemers 20 of zelfs 30 procent omzetverlies draaien in het hele vierde kwartaal. Nu de sluiting pas in de laatste twee weken van het kwartaal komt, is het wellicht niet mogelijk om in aanmerking te komen voor de steunmaatregelen, zo schrijven VNO-NCW en MKB Nederland. “Terwijl ze wel de veelal beste weken van het jaar mislopen. De ondernemersorganisaties wijzen er daarbij ook op dat de financiële situatie voor de getroffen ondernemers en hun leveranciers steeds penibeler wordt, omdat de compensatie nooit volledig is.”

MKB Nederland en VNO-NCW pleiten dan ook voor een actieplan, waardoor ondernemers die in deze situatie niet verder kunnen of willen, kunnen stoppen zonder dat ze privé ook alles kwijtraken. Veel ondernemers zijn namelijk op dit moment al door hun reserves heen en schulden bouwen verder op.