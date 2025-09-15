Ondernemersorganisaties: Politieke chaos is slecht voor investeringsklimaat

De Prinsjesdag Peiling van VNO-NCW en MKB-Nederland laat zien dat bijna 90 procent van de ondernemers aangesloten bij de organisaties ontevreden is over de stabiliteit en de betrouwbaarheid van de politiek.

Nederland kent al meerdere jaren een onrustige politieke situatie. Aankomende oktober gaat Nederland weer naar de stembus voor de derde keer in vier jaar tijd.

Bijna de helft van de ondernemers geeft in de peiling aan investeringsbeslissingen af te laten hangen van het overheidsbeleid. Echter blijven belangrijke beslissingen uit en hakt de politiek geen grote knopen door.

“Er is een stille exodus gaande van investeringen. Dat bedrijven sluiten of productie afschalen is zichtbaar. Maar wat mensen niet zien is dat bedrijven massaal besluiten om niet meer te investeren in ons land. Dat is een sluipmoordenaar voor de banen van onze kinderen en kleinkinderen en de belastinginkomsten waarvan zij alles moeten betalen”, zegt voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW in het bericht.

De ondernemersorganisaties hopen dan ook dat de politiek de economie weer voorop zet. “Een goed draaiende economie is een voorwaarde voor al het andere dat we belangrijk vinden. Het gaat om het huishoudboekje van Nederland. We moeten het eerst kunnen verdienen voordat we het kunnen verdelen. Hoe vergroten we de koek, daar moet het nu over gaan”, aldus voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland.