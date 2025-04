Onderzoek: Digitale toegankelijkheid online modewinkels nog steeds groot aandachtspunt

De grootste online modewinkels zijn nog altijd slecht toegankelijk voor mensen met een beperking, zo blijkt uit onderzoek van internetbureau Level Level. De toegankelijkheid wordt getest voor mensen die geen muis kunnen gebruiken. Opvallend is dat er grote verbeteringen en verslechteringen ten opzichte van de nulmeting zijn vastgesteld.

Het onderzoeksbureau deed onderzoek van januari tot en met maart 2025 naar de digitale toegankelijkheid van de 15 grootste webwinkels van Nederland volgens de Twinkle100. Bij zes van de 15 webwinkels kon geen bestelling worden geplaatst zonder gebruik van een muis.

Onder de 15 grootste webwinkels vallen vier online modewinkels: Zalando, Wehkamp, H&M en Hema. Opvallend is dat er slechts bij één modewinkel een bestelling geplaatst kan worden zonder muis: Wehkamp. Daarnaast is op te merken dat er grote positieve en negatieve veranderingen zijn vastgesteld in de digitale toegankelijkheid van webwinkels sinds de nulmeting.

Zalando en Wehkamp verbeteren digitale toegankelijkheid, Hema en H&M verslechteren

Zo scoort Zalando acht punten hoger sinds de nulmeting. De Duitse e-commercegigant scoort in 2025 zo’n 72 punten. Wehkamp stijgt met zeventien punten naar een score van 60 punten. Bij laatstgenoemde is het mogelijk een bestelling te plaatsen zonder muis, terwijl er bij Zalando enkel een bestelling kan worden geplaatst met het toetsenbord. Het gebruik van een schermlezen is nog niet mogelijk door een fout op de betaalpagina.

Hema en H&M zijn dit jaar een stuk minder toegankelijk sinds de nulmeting. Zo is de webwinkel van H&M met 25 punten minder toegankelijk en daalt ook de toegankelijkheid van Hema’s online winkel met 12 punten. Bij Hema ontbreekt er bijvoorbeeld een visuele focus indicator die het voor mensen die afhankelijk zijn van toetsenbordnavigatie onmogelijk maakt om de website te bedienen. Op de website van H&M is geen ‘skip link’ aanwezig, die de gebruiker in staat moet stellen om herhaalde content, zoals het hoofdmenu, makkelijk over te slaan.

Level Level noemt de verslechteringen ‘zorgwekkend’. “Niet vanwegen de komst van de wetgeving waar deze webwinkels aan moeten voldoen, maar vanwege het feit dat er een grote groep mensen nog steeds wordt buitengesloten. Digitale toegankelijkheid draait in de eerste plaats om mensen; échte mensen die échte frustraties ervaren wanneer zij geconfronteerd worden met toegankelijkheidsbarrières.”

Als naar het verschil wordt gekeken tussen de jaren 2024 en 2025, zijn alle vier de online modewinkels verbeterd. Zo scoort Zalando 16 punten meer in 2025 dan vorig jaar, groeit Wehkamp met 18 punten en maken H&M en Hema een groei van twee punten en één punt door.

Op 28 juni 2025 gaat de European Accessibility Act in. Daarmee worden webwinkels verplicht rekening te houden met hun digitale toegankelijkheid. Webshops worden bijvoorbeeld verplicht rekening te houden met goed design, duidelijke teksten, witregels en scanbare elementen zodat iedereen makkelijk op het web kan surfen.