Onderzoek: één op de drie modemerken heeft geen actieplan tegen ‘mulesing’

Twee derde van de internationale modemerken geeft onvoldoende openheid over hoe zij omgaan met live lamb cutting (LLC) oftewel ‘mulesing’, een pijnlijke ingreep waarbij huidplooien rond het achterwerk van lammeren worden weggesneden. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de dierenwelzijnsorganisatie Four Paws, die meer dan honderd merken in elf landen onderzocht.

Over het onderzoek Het rapport baseert zich op veldonderzoek, soms undercover, in winkels en op online analyses van 102 merken in elf landen, waaronder Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Four Paws bekeek daarbij beleid, labels, certificering en openbaar toegankelijke informatie over de herkomst van wol.

Hoewel het merendeel (84 procent) van de onderzochte merken zich uitspreekt tegen de wrede verminking van lammeren (mulesing), ontbreekt bij een derde een duidelijke aanpak om mulesing daadwerkelijk tegen te gaan, bijvoorbeeld via een mulesing-vrij certificaat zoals de Responsible Wool Standard (RWS).

Wisselende inzet merken

Michael Kors eindigt onderaan de lijst met nul punten, door een gebrek aan transparantie en omdat het merk niet wilde meewerken aan het onderzoek. Tot de meest transparante merken behoren outdoormerken Patagonia (VS), Ortovox (Duitsland) en Arc'teryx (Canada), evenals COS (Zweden) en de Duitse retailer Tchibo.

Volgens Four Paws liet een kwart van de merken concrete verbeteringen zien na contact met de organisatie. Merken als H&M, Jack Wolfskin en Marc O’Polo gebruiken inmiddels uitsluitend gecertificeerde, mulesing-vrije wol. Andere merken, waaronder Barbour, Coop en Peek & Cloppenburg Düsseldorf, gaven aan dit vóór 2030 te zullen realiseren.

Van de merken die alleen gecertificeerde, mulesing-vrije wol gebruiken (19 procent), vermeldt slechts de helft dit op hun producten - een teken dat transparantie niet hoog op de prioriteitenlijst van de ondervraagde merken staat. Negen van deze merken, waaronder Tom Tailor en BRAX, hebben hun labels inmiddels voorzien van informatie over mulesing.

Australische wol onder de loep

Met name in Australië, ’s werelds grootste wolproducent, komt mulesing nog op grote schaal voor. De ingreep werd ontwikkeld om de dodelijke infectie flystrike bij merinoschapen te voorkomen, maar staat al jaren ter discussie vanwege het ernstige dierenleed dat ermee gepaard gaat.

Four Paws roept modemerken en de Australische wolindustrie in het bijzonder op om over te stappen op gecertificeerde, mulesing-vrije wol en om transparanter te zijn richting consumenten over dierenwelzijn in de productie van wollen mode.

Het rapport voegt een derde dimensie toe aan de discussies die deze maand tijdens internationale wolconferenties in Frankrijk en China werden gevoerd. In die programma’s stonden milieuvriendelijkheid, de belangen van herders en productieorganisaties, en werkomstandigheden centraal. Wol vormt daarop geen uitzondering. Dierenwelzijn blijft vaak achter in verduurzamingsdiscussie binnen de mode-industrie.