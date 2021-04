Online luxe accessoires platform Fashionette zag omzet met 29,6 procent stijgen

Fashionette AG, het bedrijf achter online luxe accessoires platform Fashionette, heeft de omzet in het boekjaar 2020 met 29,6 procent zien stijgen, zo blijkt uit de voorlopige cijfers van het bedrijf. Fashionette AG is in het financiële jaar de eigen doelen voorbij gestreefd en verwacht in de toekomst ook nog verdere groei, zo is te lezen.

De omzet van het bedrijf kwam in 2020 neer op 94.8 miljoen euro. Fashionette heeft een focus op Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland maar is daarnaast ook aanwezig in Nederland. Het platform heeft meer dan 14.000 producten van 180 diverse luxemerken, zo is te lezen op de Nederlandse website.

Naast de flinke omzetstijging in het boekjaar, meldt Fashionette AG ook een stijging in het EBITDA van 24,5 procent naar 8,9 miljoen euro. “We hebben met de groei die we hebben bereikt in het financiële jaar 2020 onze ambitieuze doelen overtroffen,” aldus Daniel Raab, de CEO van Fashionette. “Zeker door de toename van nieuwe consumenten hebben we een sterke basis gelegd om onze groei verder te versnellen de komende jaren. De resultaten bevestigen onze aanpak waarbij we ons data-gedreven online platform gebruiken om de snelgroeiende markt voor premium en luxe modeaccessoires van dienst te zijn.”