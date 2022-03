Online retailers in Duitsland geven meeste duurzaamheidsinformatie, blijkt uit onderzoek

Webwinkels in Duitsland geven online de meeste informatie weer met betrekking tot hun duurzaamheidsbeleid. Dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam.

De onderzoekers namen 810 online retailers uit 27 EU-landen onder de loep om te analyseren in hoeverre zij op hun inspanningen op het gebied van Corporate Social Responsibility (CSR) helder weergeven op hun website. In Duitsland was dat 70 procent van de bedrijven. Tweede op de ranglijst is Zweden met 60 procent. Nederland staat op een gedeelde vijfde plaats met Ierland. Hier communiceert vijftig procent van de e-tailers duidelijk over hun CSR-activiteiten. Het Europees gemiddelde ligt op 36 procent.

Van alle Europese online retailers die klare informatie over hun CSR-beleid online hebben staan, publiceerde 68 procent in 2021 nog een rapport of pagina aan hun CSR-strategie en missie. 44 procent had labels of logo’s online staan van duurzaamheidsorganisaties, zoals Fairtrade, OEKO-TEX of Better Cotton Initiative.

92 procent had in 2021 ook echt duurzame producten in het assortiment, maar webwinkels die alleen duurzame producten verkopen zijn nog altijd zeldzaam. Slechts één procent had een volledig duurzaam assortiment. Wat er precies onder duurzame producten wordt verstaan, wordt in het rapport niet toegelicht.