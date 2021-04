Ontslagprocedure El Corte Inglés: meer dan 3.000 werknemers vertrekken vrijwillig

Spaanse warenhuisketen El Corte Inglés heeft een grote ontslagprocedure in eigen land afgerond. Er hebben geen gedwongen ontslagen plaatsgevonden. Concreet vertrekken 3.292 werknemers van het bedrijf in Spanje.

El Corte Inglés S.A. is de grootste warenhuisketen van Europa en een van de grootste ter wereld. Alle fysieke warenhuizen van het bedrijf, meer dan 90 in totaal, bevinden zich in Spanje en Portugal. Modemerk Sfera valt ook onder El Corte Inglés Group, net als supermarket concern Hipercor. In Spanje had El Corte Inglés 63.000 werknemers voorafgaand aan de ontslagprocedure. De procedure is het grootste reorganisatieplan in de geschiedenis van het bedrijf en heeft betrekking op ongeveer 5 procent het werknemersbestand in Spanje.

3.292 ontslagen in plaats van de verwachte 3.000 tot 3.500

Eerder meldden de Spaanse vakbonden Comisiones Obreras, Fasga, Fetico en UGT, die de werknemers van El Corte Inglés vertegenwoordigen in Spanje, dat de warenhuisketen verwachtte 5 procent van zijn personeel in heel Spanje te moeten ontslaan. Dit zou neerkomen op zo’n 3.000 tot 3.500 werknemers. Nu zijn beide partijen overeengekomen dat het om maximaal 3.292 werknemers gaat.

Inmiddels heeft de warenhuisketen 20 procent meer ontslagaanvragen ontvangen bovenop de overeengekomen 3.292 vertrekken. Dit meldt het bedrijf in een officiële mededeling ingezien door FashionUnited Spanje.

Samenwerking met LHH, Adecco Group, en Manpowergroup

El Corte Inglés laat verder weten “op zoek te gaan naar de best mogelijke oplossingen voor zij die besloten hebben het bedrijf te verlaten”. Hiertoe werkt het bedrijf samen met LHH, Adecco Group Spanje en Manpowergroup Spanje. Ook wil de warenhuisgigant nog eens benadrukken dat de ontslagprocedure geen betrekking heeft op zijn werknemers van boven de 50 jaar en werknemers met een tijdelijk contract. 50 plussers kunnen namelijk het moeilijkst aan een nieuwe baan komen, aldus El Corte Inglés.

