Ook Authentic Brands Group en OTB stoppen commerciële activiteiten in Rusland

De lijst van modebedrijven die de Russische activiteiten hebben stopgezet wordt alsmaar langer. Authentic Brands Group en OTB hebben bekendgemaakt de commerciële activiteiten stil te zetten in Rusland in navolging van de inval van Rusland in Oekraïne.

Authentic Brands Group maakt de beslissing bekend door middel van een persbericht. “De afgelopen weken hebben we nauw samengewerkt met onze partners om alle brandstores en e-commerce activiteiten in Rusland te schorsen,” aldus het bedrijf. “In sommige gevallen werden de partner activiteiten per direct stop gezet. In andere gevallen, vanwege contractuele problemen, duurde het langer voor de schorsing om in werking te treden.” Per afgelopen zondag zijn alle activiteiten van merkwinkels en e-commerce van ABG in Rusland geschorst. Authentic Brands Group is onder andere eigenaar van Volcom, VanHeusen, Reebok, Juicy Couture, Herve Leger, Forever 21 en David Beckham.

Ook de Italiaanse modegroep OTB heeft de commerciële activiteiten geschorst in Rusland, zo blijkt uit een statement van de groep dat modehuis Viktor&Rolf heeft gedeeld. Viktor&Rolf is samen met onder andere Diesel, Jil Sander, Marni, Maison Margiela en Amiri onderdeel van de groep. “De OTB Group staat samen met alle merken van de groep voor vrede in Oekraïne. Hoewel OTB geen eigen winkels heeft in Rusland, heeft het wel alle commerciële activiteiten in en naar Rusland stopgezet.”