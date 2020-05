Operationeel resultaat Puma SE gehalveerd in eerste kwartaal

Puma SE heeft in het eerste kwartaal de omzetdaling nog relatief klein weten te houden. In het kwartaal daalde de omzet met 1,5 procent, zo blijkt uit het kwartaalverslag. Wat echter wel hard geraakt werd, is het operationeel resultaat. Dit halveerde naar een bedrag van 71,2 miljoen euro.

Naast de halvering van het EBIT (operationeel resultaat) nam ook de netto inkomst een neusduik van 62 procent. Puma SE meldt in het kwartaalverslag dat het in mei nieuw krediet heeft aangetrokken van 900 miljoen euro waar het de financiële impact van de pandemie wil compenseren.

CEO Bjorn Gulden meldt in het verslag dat het bedrijf een goede start kende van het financiële jaar. Sinds de uitbraak van het coronavirus vanaf het einde van januari in China, is het bedrijf bezig geweest de schade op de korte termijn te beperken zonder het momentum van Puma te hinderen, aldus het verslag. Gulden meldt dat het eerste kwartaal zwaar was, maar dat het tweede kwartaal mogelijk nog slechter zal zijn financieel gezien. Dit verwacht het bedrijf omdat meer dan 50 procent van alle sportlocaties wereldwijd gesloten zijn.