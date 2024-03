Oprichter Tess V vertelt over de derde winkelopening en ondernemen in uitdagende tijden

Op haar zestiende stapte Tess Verwoert naar haar vader met het idee een webshop te openen. Tot haar verbazing was hij gelijk enthousiast en kreeg ze groen licht om een eigen bedrijf op te starten naast haar Havo. “Daar begon ik dan, met één rekje ingekochte kleding”, lacht Verwoert nog niet wetende dat ze op 24-jarige leeftijd een miljoenenbedrijf zou runnen. Want, haar webshop groeide in acht jaar tijd uit tot een modemerk dat geliefd is onder jonge meiden. Tess V telt inmiddels twee winkels en voegt begin april een derde vestiging aan het lijstje toe. FashionUnited kletst bij met de oprichter over de nieuwe winkel, bedrijfsvoering en toekomstige plannen.

Hoe is het voor jou om op relatief jonge leeftijd aan de top te staan van zo’n snel groeiend bedrijf?

Zelfverzekerd: “Ik vind dat eigenlijk niet zo spannend. Er zijn iedere dag uitdagingen, maar dat maakt het juist leuk. Ik ben de afgelopen jaren meegegroeid met mijn bedrijf, waardoor ik leerde vertrouwen op mijn onderbuik gevoel.”

“Toen ik met Tess V startte, was ik zestien en ietwat naïef. ‘Ik begin eraan en zie wel waar het schip strandt’, dacht ik toen. Om eerlijk te zijn vond ik de beginfase, toen ik enkel nog de webshop deed, de minst leuke fase. Het voelde eenzaam. Mijn leeftijdsgenoten hadden destijds geen idee waar ik mee bezig was. Toen ik eenmaal de eerste meiden in dienst nam, werd het leuker.”

“Ik zie mijn meiden als ambassadeurs van Tess V. Iedereen zet zich iedere dag honderd procent in om aan het modemerk te bouwen en daar ben ik heel dankbaar voor. Het team voelt als een vriendinnengroep. We doen alles samen, bespreken dingen open en bloot en wanneer er een probleem is, zoeken we met z’n allen naar een oplossing. Dat zegt ook veel over onze bedrijfsvoering.”

Trots: “Ik heb nooit durven dromen dat mijn webshopje zou uitbloeien tot een volwaardig modemerk. Ik geniet echt met volle teugen. Het is geweldig om te zien dat er iedere keer meer mogelijk wordt. De dingen die we doen zijn momenteel heel succesvol en dat is gewoon fantastisch om te zien!”

Tess V aan het werk tijdens een fotoshoot. Credits: Tess V

Wanneer bloeide Tess V uit tot een volwaardig modemerk?

“Zo’n drie à vier jaar geleden werd het serieus. Op een gegeven moment kwamen er steeds meer meiden bij Tess V werken, waardoor we de ruimte kregen uit te breiden. Sindsdien is de focus meer op branding gaan liggen.”

“Tess V telt nu 55 werknemers, inclusief het personeel in de winkels. Dat aantal is best hard gegroeid en daar ben ik trots op. Het markeert ook onze groei van de afgelopen jaren. We staan sterk in onze schoenen en het modemerk wordt steeds volwassener.”

Waar staat Tess V nu?

“We zijn de afgelopen jaren hard gegroeid; we hebben twee fysieke winkels geopend en we zijn nu bezig met een derde. Bovendien groeit de organisatie en wordt onze bedrijfsvoering volwassener. We focusten ons het afgelopen jaar op onze systemen waar we veel verbeteringen in hebben aangebracht. Zo lanceerden we laatst een nieuwe webshop met nieuwe integraties en werden er diverse innovaties in de logistiek doorgevoerd. We zijn nu klaar voor de toekomst.”

“Mijn Tess V-visie is nog nooit zo helder geweest. Tess V is een modemerk voor vrouwen met een breed assortiment. We lanceren iedere week een nieuwe collectie, wat motiveert om bij ons terug te komen. Daarnaast vind ik het persoonlijke aspect typerend voor Tess V. We nemen onze consumenten mee achter de schermen door via sociale media te delen wie op welke afdeling werkt en wat zij doet. Zo maken we bijvoorbeeld video’s van hoe een dag in het magazijn of op een shoot eruit ziet.”

Hoe is het om te ondernemen in een tijd van economische en geopolitieke spanningen?

“Ik merk dat de markt erg in beweging is, maar ik heb nooit onzekerheid gevoeld over het bestaan van Tess V.” Zelfverzekerd: “Onze basis is heel sterk. Daarmee refereer ik naar mijn team en de systemen. Mijn team is heel betrokken en dat zorgt ervoor dat we snel kunnen schakelen. Zo zijn er nu bijvoorbeeld spanningen op de Rode Zee , waardoor leveringen te laat of helemaal niet binnenkomen. Mijn personeel weet direct wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat we toch iedere week iets nieuws aan onze klanten kunnen bieden. Zo wordt het ene project bijvoorbeeld naar voren geschoven of kiezen we ervoor een collectie die normaal minder wordt gepromoot, juist in de spotlight te zetten.”

Wat de transportvertraging betreft: Wat voor stappen onderneem je nog meer?

“Alle leveringen zijn nu veel langer onderweg én het wordt flink duurder. We proberen altijd een oplossing te vinden. Momenteel laten we alles per vliegtuig vervoeren.” Benadrukt: “Dat is normaal absoluut niet wat we willen, maar het kan bijna niet anders. We wachten bijna drie maanden op leveringen en dat is voor Tess V onmogelijk met het oog op wekelijks nieuwe collecties. Bovendien kiezen we ervoor meer orders tegelijkertijd te plaatsen. Iets wat we volgende maand zouden bestellen, hebben we bijvoorbeeld nu al besteld. Deze orders worden wel met de boot verscheept. Zo hopen we over een tijdje weer gelijk te lopen.”

Kun je wat vertellen over de omzet- en winstontwikkeling bij het bedrijf?

“In 2023 draaiden we een omzet van 7 miljoen euro. Voor dit jaar streven we naar een omzet van 10 miljoen euro. Het jaar 2024 begon goed; we behaalden onze targets van januari en februari, dus we liggen op schema. Normaliter zijn januari en februari twee rustige maanden, maar vergeleken met een jaar eerder is de omzet in beide maanden verdubbeld! Dit is een goede fundering voor de rest van het jaar.”

“Wat winstcijfers betreft, kan ik delen dat we in ieder geval winstgevend zijn.”

De winkel in Breda. Credits: Tess V

De 'boogjeskast' in Nijmegen. Credits: Tess V

In 2022 opende Tess V haar eerste fysieke winkel in Nijmegen, waarna Utrecht vrij snel volgde. Nu staat een derde winkelopening op de planning. Waarom is de keuze gevallen op Breda?

“We willen ons vestigen in steden waar men heen gaat voor een dagje weg en waar veel jonge meiden wonen. Daarom kijken we naar zogenaamde studentensteden. Nijmegen was eigenlijk puur toeval. Ik werd verliefd op het pand. Utrecht was daarna een logische stap, omdat het redelijk dichtbij [Nijmegen] ligt. De Utrechtse winkel is een groot succes. Het is een drukke stad die veel dagjesmensen telt.”

“Na Utrecht wilden we Tess V wat gaan verspreiden, dus keken we naar Breda en Den Bosch. Eerlijk gezegd had Den Bosch mijn voorkeur. We zijn daar veel wezen kijken, maar we vonden niet het perfecte pand. Dat vonden we wel in Breda. Ik kende de stad niet, maar ik werd verrast door de gastvrijheid en de gemoedelijke sfeer. Het past precies in ons plaatje.”

Opgetogen: “Ondertussen is het Bredase team al helemaal rond en streven we ernaar op 6 april open te gaan.”

Kun je al iets vertellen over hoe de winkel eruit gaat zien?

“In de derde winkel komt het Tess V-plaatje volledig tot zijn recht. Zo blijft kleding de main focus, maar wordt het sieraden assortiment in deze winkel uitgebreid. Daarnaast zullen er gelijkenissen met de andere Tess V-winkels te zien zijn, zoals de 'boogjeskast' waar onze Friday Denim-jeans in hangen. Wat ook echt niet mag ontbreken is onze roze funky spiegel met lichtjes. Die vindt iedereen echt geweldig.”

Je benoemt net dat de winkels een succes zijn. Wat is Tess V’s fysieke winkel geheim?

“We hebben een heel duidelijke visie die we online en op onze socials willen uitstralen. Die visie proberen we ook naar de fysieke winkel te vertalen. Dat doen we door online en offline met elkaar te verbinden. Zo maken we veel gebruik van Tiktok, waar we bijvoorbeeld filmpjes op plaatsen van bezoekjes aan onze winkels. Het gebeurt vaak dat ik daardoor meiden met hun telefoon zie navigeren naar de winkel.”

“Tess V heeft twee type consumenten; de gerichte klant die weet wat voor item ze wil scoren en de oriënterende klant die het merk nog moet leren kennen. Zij loopt dan vaak een rondje en bestelt later wat online.”

“Bovendien doen wij geen wholesale, waardoor het aanbod in onze winkels uniek blijft. Hoewel we veel aanvragen van retailers krijgen, is dit niet iets wat we ambiëren. Het voelt alsof we dan concurreren met onszelf en we willen juist uniek blijven.”

Heb je nog andere steden op het oog waar je Tess V wil vestigen?

“Den Bosch en Maastricht! We hebben veel Belgische klanten, dus het lijkt me goed om een winkel aan de grens te openen om meer buitenlandse consumenten te werven. Wat Den Bosch betreft hebben we daar in 2022 een pop-upstore gehad en dat beviel enorm goed. Een vaste winkel in deze stad staat dan ook hoog op het lijstje.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Tess Verwoert. Credits: Tess V

Waar houdt het bedrijf zich nog meer mee bezig, naast de winkelopening in Breda. Zijn er nieuwswaardigheden waar we vanaf moeten weten?

Lacht: “Heel veel!” “We lanceren in april in ieder geval onze eigen planner. Daar zijn we lang mee bezig geweest. Dat idee ontstond nadat we op kantoor merkten dat iedereen hun planning op losse papiertjes schreef. Soms raakten we daardoor het overzicht kwijt. Toen zijn we rond de tafel gaan zitten en hebben we, naar onze mening, de perfecte planner ontworpen die overzicht biedt en het makkelijker maakt ‘5-minuten-taken’, dagtaken en projecten op de langere termijn te volbrengen.”

“Verder hebben we de ambitie nog meer winkels te openen om Tess V nog sterker op de Nederlandse kaart te zetten en ligt de focus op het optimaliseren van onze systemen.”

Welke toekomstplannen staan er nog meer op de agenda?

“Ik wil van Tess V hét merk maken waar je aan denkt als je kleding koopt. Het moet een merk worden wat herkenbaar is.”

“Vroeger had ik de ambitie zo groot mogelijk te worden. Dat heb ik nu niet meer. Ik ben erachter gekomen dat je met een betrokken team veel verder komt. Tess V blijft uiteraard groeien, maar ik streef ernaar om gecontroleerd uit te breiden, zodat het team betrokken blijft in alle processen waar we met elkaar doorheen gaan.”

“Verder streven we naar beheerste groei voor de toekomst. We hebben geen investeerders aan boord, dus we doen alles op eigen kracht. We blijven ons focussen op onze basis, zodat we van daaruit verder kunnen bouwen.”

Als je de ultieme Tess V-droom op papier moet zetten. Wat zou dat dan zijn?

“Een pop-upstore in het buitenland.”