Oprichter Vlaamse schoenenketen Brantano overleden (89)

André Brantegem, de oprichter van Vlaamse schoenenketen Brantano, is dinsdagmiddag op 89-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigde zijn familie woensdag aan Het Nieuwsblad.

Brantano begon in de jaren zestig initieel als schoenenfabriek, opgezet door André Brantegem en zijn twee broers, zo meldt Retaldetail in een nieuwsbericht over het overlijden. Vanaf 1965 begon André Brantegem zich echter enkel te focussen op de verkoop, onder andere door de opening van winkelfilialen. De keten ondervond een sterke groei in de jaren tachtig en negentig en breidde in deze jaren ook internationaal uit naar onder andere Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Later kwam het bedrijf na faillissement terecht in handen van een verscheidenheid aan opeenvolgende eigenaren, waarvan VanHaren de laatste was. VanHaren zou in 2020 43 winkels van Brantano overnemen, wat een expansie voor de Nederlandse retailer op Belgische gronden mogelijk zou maken. Brantano is momenteel overigens wel nog onder eigen naam actief middels een webshop in het Verenigd Koninkrijk.