Otrium baant weg naar winstgevendheid

Online outletplatform Otrium tikt de acht jaar aan en heeft winstgevendheid op de horizon staan. Sinds 2023 heeft het bedrijf een scherpe focus op dit doel en wist het in het vierde kwartaal van 2024 break-even te draaien. “We willen in 2025 het gehele jaar break-even draaien”, zo vertelt CEO Frank van Valderen in een videocall met FashionUnited.

Otrium is ooit opgestart door Max Klijnstra en Milan Daniels. Het doel: zorgen dat kledingstukken die geproduceerd worden, werkelijk gedragen worden. Otrium helpt merken dan ook hun voorraden met kortingen te verkopen via het platform. Hierbij wil het bedrijf de merken volledig ontzorgen. Otrium werkt voornamelijk met het consignmentmodel (zo’n 98 procent van het gehele aanbod), waarbij de merken de kledingstukken in bewaring geven bij Otrium, maar nog wel de eigenaar blijven. De kledingstukken komen te liggen in de opslag in Almelo, van waaruit Otrium alle bestellingen uitstuurt en verzorgt door heel Europa.

Otrium heeft een flink merkenpakket, maar is hier ook kritisch op. Zo zijn ‘niet-relevante’ en niet-winstgevende merken uit het aanbod gehaald. Wat valt er onder niet-relevant? “Wij hadden een aantal merken die in de winkel voor de volle prijs tussen de dertig en veertig euro kosten. Op het moment dat je er dan 70 procent korting op geeft, verkopen we ze voor een tientje. Over dat tientje krijgen wij dan commissie, maar daar krijg je de kosten niet uit”, zo vertelt Van Valderen. “In die tijd zagen we ook dat het vaak merken waren waarvan klanten ontevreden waren over hun aankopen en het product weer terugstuurden. Dit leidde voor ons niet tot klantenretentie, maar ook niet tot een goede marge voor de merken en voor onszelf.”

In 2024 zijn een hoop grote namen toegevoegd aan het assortiment van Otrium. Denk bijvoorbeeld aan het merk Closed, maar ook McGregor, New Balance Levi’s. “In 2025 komen daar nog een aantal knallers bij”, vertelt Van Valderen trots. “Het zijn merken waarvan we weten dat onze klanten ze graag kopen.” Door deze aantrekkelijke merken is het aantal items per order toegenomen, zo deelt de CEO. “Dus de ordereconomics zijn beter geworden.” Daarbij is ook gewerkt aan de personalisering, zodat het aanbod dat de bezoeker te zien krijgt, past bij het eerdere aankoopgedrag. “Door het gepersonaliseerde aanbod hebben we ook minder retours.”

2024 voor Otrium: B Corp, break-even kwartaal en nieuwe merken

De reis naar winstgevendheid draait echter niet alleen om het verbeteren van het aanbod, maar ook om het snijden in kosten. Zo worden de verpakkingsdozen beter op maat gemaakt; dit leidt tot minder gebruik van materialen én dat er meer pakketten tegelijkertijd kunnen worden vervoerd. Een van de grotere stappen was het afscheid van de VS-activiteiten en het sluiten van de tak in Groot-Brittannië. “In 2023 hebben we een maand zwarte cijfers geschreven, in 2024 een kwartaal. In 2025 komen we heel dichtbij een heel jaar.”

Het vierde kwartaal van 2024 bracht niet alleen break-even met zich mee, maar ook een B Corp-certificaat. Otrium behaalde een score van 91,6 (om gecertificeerd te worden moet minimaal 80 behaald worden). “Ons businessmodel is gericht op het oplossen van een economisch, maar ook maatschappelijk probleem: kleding die niet gedragen wordt.” Het oplossen van dit probleem wordt gezien als een focus op duurzaamheid. “Het businessmodel is positief. We proberen klanten te helpen met het maken van duurzame keuzes als ze dat willen. B Corp voelde voor ons dan ook logisch, maar is ook een stepping stone. B Corp is een beloning en een waardering, maar het is ook een stap naar de vervolgstap.”

“Er zijn geen verrassingen gekomen uit de assessment voor de B Corp. Je checkt door de vragen wel een aantal dingen waar je nog weinig over wist. Bijvoorbeeld over de gelijke beloning voor man en vrouw en daar kwam uit dat die inderdaad gelijk was.” Van Valderen geeft aan dat Otrium vooral bevestiging heeft gekregen dat het bedrijf goed bezig is en dit vooral ook door moet zetten. Het personaliseren van aanbiedingen voor klanten werd ook verder aangemoedigd. “Daar waren we natuurlijk al mee bezig. Wat ik probeer te zeggen, is dat de B Corp een onderdeel van de reis is.”

Zo heeft het platform een reparatie- en recyclingservice geïntroduceerd. Producten die retour komen met lichte beschadigingen worden door Otrium met behulp van partners gerepareerd. Na de reparatie worden de items weer te koop aangeboden. Is een item niet meer te repareren, dan biedt de outlet de partnermerken diverse keuzes. Zo kunnen de merken kiezen voor verkoop aan een opkoper, of ze kunnen de items weer terugontvangen zodat ze deze zelf een nieuw leven kunnen geven. Als laatste optie kunnen merken ervoor kiezen de items te laten recyclen.

Kijkend naar de komende jaren, gelooft Van Valderen dat er altijd een nieuwe droom zal zijn voor het bedrijf. “Over vijf jaar draagt iedereen nog steeds kleding en is er nog steeds overtollige voorraad. Ik zou willen dat dit laatste niet zo is, maar het is er wel.” Daarom gaat Van Valderen voor een meer praktische insteek: “Ik zou graag willen dat we over vijf jaar nog meer gave merken hebben en meer positieve en loyale klanten. Dat betekent namelijk dat we het goed doen. Over vijf jaar zullen we nog steeds die droom hebben.”