Otto Group waarschuwt voor omzetdaling in huidige boekjaar

De Duitse e-commerce groep Otto Group verwacht voor het boekjaar 2023/24, dat loopt tot 29 februari, een daling van de omzet in zijn online activiteiten. De groep schat de daling op zo’n 9 procent.

Volgens de huidige prognose zal de wereldwijde omzet uit e-commerce in het lopende jaar op vergelijkbare basis - d.w.z. gecorrigeerd voor veranderingen in de portfolio van de Groep en wisselkoerseffecten - met ongeveer 9 procent dalen tot iets minder dan 10,8 miljard euro, zo maakt de groep dinsdag bekend in een persbericht.

De groep benadrukte echter dat de omzetdaling "gepaard gaat met een verwachte verbetering van de operationele winstgevendheid", in lijn met de strategische doelstellingen. Volgens de Otto Group houdt het "fundamenteel vast" aan zijn "investeringen in logistiek, IT en klantgerichte oplossingen op het gebied van kunstmatige intelligentie".

Sebastian Klauke, die in de Raad van Bestuur van de Ooto Group verantwoordelijk is voor e-commerce, technologie, business intelligence en corporate ventures, vatte de ontwikkelingen van de afgelopen maanden samen. "In het huidige boekjaar lag en ligt de focus op het veiligstellen van de winst. In dit opzicht was een daling van de omzet in e-commerce te verwachten. Daarnaast was de kerstomzet niet zo sterk als we hadden gehoopt, zowel voor ons als voor de markt als geheel," aldus Klauk in een verklaring.

Klauke benadrukte dat het "management van de groep" desondanks "succesvol" was geweest. "In het huidige boekjaar 2023/24 zullen we een verbetering van onze operationele winstgevendheid zien in vergelijking met het voorgaande jaar." Met het oog op de toekomst heeft de Raad van Bestuur vertrouwen: de Otto Group is "op storm getest" en zal "sterker uit deze crisis komen", legde hij uit.

In het boekjaar 2022 wist de groep de omzet nog stabiel te houden, maar dook het in het rood. Het Duitse bedrijf schreef een verlies van 413 miljoen euro. Dit had te maken met een eenmalige kostenpost.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.