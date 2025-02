Oud-investeerder vroeg faillissement Sapph-moederbedrijf aan, wil nieuw leiderschap

Een kleine week na de faillietverklaring van Ultraviolet Group BV, het moederbedrijf van onder andere lingeriemerk Sapph, komt er meer informatie naar buiten. Vorige week meldde Annique van der Zande al tegen FashionUnited al dat verzet wordt aangetekend tegen de faillietverklaring. Nu blijkt in een interview met het Algemeen Dagblad dat de onderneemster en haar partner niet eens van de zitting waarin een faillissementsaanvraag afwisten.

De aanvraag werd volgens de krant ingediend door investeerder Shawn Harris. Harris investeerde in 2023 1,6 miljoen euro met haar bedrijf Orange Wings Investments in Ultraviolet BV. Die investering zou ingezet worden voor internationale expansie en het vergroten van het merkbewustzijn van lingeriemerk UltraViolet, groei van het merk Sapph en de lancering van Ultraman. Daarnaast zouden er nieuwe merkwinkels worden geopend, aldus het persbericht destijds.

Het AD meldt dat de ondernemers achter UltraViolet Group BV en investeerder Shawn Harris eind 2023 met ruzie uit elkaar zijn gegaan. De aandelen die Harris had zijn weer verkocht aan Van de Zande en haar partner Olaf Wagenaar. Sinds dat moment is er geen contact meer geweest met de investeerders, zo meldt het stel tegen de krant. Hoewel de aandelen terug zijn gegaan, bleef er wel een lening van 500.000 euro open staan.

“Als wij gewoon in de rechtbank verschenen waren, was het faillissement waarschijnlijk nooit uitgesproken. Maar we wisten van niks”, zo meldt Wagenaar tegen de krant. Het stel gaat dan ook in verzet tegen het faillissement.

Een faillissement kan worden vernietigd na verzet van een belanghebbende of een schuldeiser. Er moet een verzoekschrift worden ingediend dat wordt bijgestaan door een advocaat. In het verzetschrift wordt beschreven waarom de onderneming onterecht failliet is verklaard. Zo kan een schuldeiser een faillissementsaanvraag doen, terwijl het bedrijf zelf vindt dat het niets aan de schuldeiser is verschuldigd. Het instellen van verzet moet binnen 14 dagen na het uitgesproken faillissement gebeuren. Na het verzetschrift wordt een zitting gepland waarbij de aanvrager van het faillissement, de onderneming (met advocaat), de curator en de rechter aanwezig moeten zijn. Het kan ook zijn dat vooraf al duidelijk is dat het verzet zal slagen, waardoor een zitting achterwege wordt gelaten, mits iedereen daar vooraf mee instemt.

Openstaande lening, klachtenregen en wens voor nieuw leiderschap reden voor faillissement Ultraviolet Group BV

Oud-investeerder Harris laat zich ook horen in het AD. Ze reageert via haar advocaat Daan van Poorten. In dat statement komt naar voren dat het merkrecht van Sapph bij Orange Wings ligt en dat een van de dochterondernemingen van het ondernemerskoppel dat in licentie had en exploiteerde. Deze bv’s voldeden echter niet aan de betalingsverplichtingen, aldus de advocaat.

Dat is echter niet alles. Van Poorten meldt tegen de krant dat Harris vindt dat er slecht met het merk Sapph wordt omgegaan. Er wordt verwezen naar het groot aantal klachten dat het merk sinds eind vorig jaar heeft ontvangen . Mede daarom is besloten om het faillissement aan te vragen. Harris zou ook overwegen om het merk onder ander leiderschap verder te zetten.

Hoewel UltraViolet BV failliet is verklaard, zijn diverse andere dochterondernemingen dat niet. Zo is bijvoorbeeld Ultra Cool BV, dat verantwoordelijk is voor de bestellingen en retouren van Sapph, niet failliet.

De Ultraviolet Group is opgericht in 2020 en is gevestigd in Maassluis. Het bedrijf wordt geleid door oprichstster Annique van der Zande. De ondermodegroep nam in 2020 het lingeriemerk Sapph over en lanceerde in mei 2023 het merk UltraMan – een ‘luxe bodywear collectie voor mannen geïnspireerd door Hawaiiaanse invloeden met een exotische en krachtige sfeer’.