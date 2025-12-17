Outdoormerk Cortazu start met sharefunding

Nederlandse merk Cortazu wil extra financiering ophalen. Het bedrijf is een sharefundingcampagne gestart op Eyevestor, zo meldt het bedrijf in een bericht.

Cortazu kiest voor sharefunding omdat op die manier de betrokken klanten echt onderdeel worden van het merk. Ze dragen op die manier niet alleen bij aan groei, maar ze profiteren ook van de groei. Bij sharefunding krijgen deelnemers namelijk aandelen, bij crowdfunding wordt er geld gegeven aan een bedrijf waar tegenover vaak een cadeau staat, maar geen aandelen.

De missie van Cortazu is om hoogwaardige outdoorkleding te maken die zoveel mogelijk mensen naar buiten brengt, terwijl ze een meetbare klimaatimpact hebben.