Overstromingen in Pakistan kunnen 45 procent van katoen in het land beschadigen

De verwoestende overstromingen in Pakistan kunnen het begin zijn van een nieuwe katoencrisis. Naar schatting 40 tot 45 procent van de katoenoogst in het land is verwoest door de stormen, zo meldt nieuwsbureau Reuters. Dit zal rampzalige gevolgen hebben voor de katoencyclus in de wereld, waardoor de prijzen tot ongekende hoogten zullen stijgen.

Pakistan is een van 's werelds grootste katoenproducenten, de vijfde grootste na China, India, de VS en Brazilië, en is goed voor 6 procent van het wereldwijde katoenaanbod, zo meldt Sourcing Journal. Nu bijna twee derde van Pakistan onder water staat, is de ravage die is aangericht aan de mensen, hun huizen en hun middelen van bestaan catastrofaal.

De zware regens van dit seizoen hebben ook de Indiase katoenoogsten aangetast, terwijl de droogte de Amerikaanse katoenbedrijven heeft geteisterd. Dit alles leidt tot een inkrimping van de wereldproductie, met negatieve gevolgen voor de exporteerbare voorraden. Het Amerikaanse verbod op katoen uit China's Xinjiang betekent dat importerende bedrijven moeten bewijzen dat hun producten vrij zijn van katoen uit de regio, aangezien de afhankelijkheid van Chinees katoen steeds nijpender wordt.

De Pakistan Tribune schreef vorige week over een onherstelbaar verlies voor de sector en dat de huidige katoentarieven de hoogste in de geschiedenis van Pakistan hebben bereikt. "De katoenconsumptie zal ook worden aangetast als gevolg van verminderde textielactiviteiten, en grote hoeveelheden zullen moeten worden geïmporteerd uit het buitenland," meldde het nieuwsplatform. "Een geïntegreerde strategie om de hoeveelheid katoenoogst te verhogen is ook essentieel om de textielsector, die al in een energiecrisis zit, aan te moedigen de productie op te voeren."

In Pakistan is meer dan tweederde van de bevolking afhankelijk van de landbouw, en de landbouw vertegenwoordigt bijna 20 procent van het BBP van het land. De katoenproductie is de afgelopen tien jaar gehalveerd, en deskundigen noemen de opwarming van de aarde en de klimaatverandering als een van de redenen daarvoor. Pakistan is ook een belangrijke productieregio voor de productie van kleding. Als het katoen moet importeren om kleding te maken, zullen de productieprijzen stijgen, wat de hele toeleveringsketen zal verstoren en uiteindelijk gevolgen zal hebben voor de winkelende consument in de winkelstraten wereldwijd.