Overzicht modebranche Q2 2025: strategische herkalibratie en gevolgen van heffingen

In het tweede kwartaal van 2025 worstelde de wereldwijde mode-industrie met de directe gevolgen van de ingrijpende Amerikaanse importheffingen, een ontwikkeling die de strategische planning en financiële prestaties domineerde. Na de eerste schok van de aankondigingen van president Trump in april, getiteld ‘Bevrijdingsdag’, trad er een periode van intense herijking in. Deze werd gekenmerkt door een sterke tweedeling tussen worstelende middenklasse-spelers en consoliderende giganten, die zich een weg baanden door een voorzichtig consumentenlandschap.

In de Nederlandse modebranche zagen kledingwinkels een omzetstijging in het kwartaal, de omzet gemiddeld met 1,5 procent en het verkoopvolume met 1,6 procent. Voor winkels in schoenen en lederwaren werd een omzetdaling (min 1,4) genoteerd, hoewel het verkoopvolume (plus 1,1) wel steeg.

Te midden van stijgende inflatie en economische onzekerheid werd het consumentengedrag steeds meer waardegedreven. Terwijl de luxesector een opmerkelijke vertraging ervoer, met giganten zoals LVMH en Kering die omzetdalingen rapporteerden als gevolg van een lagere vraag in belangrijke markten, boekten meer toegankelijke merken zoals Inditex en Uniqlo-moederbedrijf Fast Retailing een record-, zij het gematigde, jaarlijkse groei. Deze prijsgevoeligheid droeg bij aan een uitdagende omgeving voor retailers in het middensegment, wat leidde tot een reeks spraakmakende faillissementen.

Het turbulente klimaat was ook een katalysator voor aanzienlijke fusie- en overnameactiviteiten. Sterkere spelers consolideerden hun marktposities. Het kwartaal werd gekenmerkt door de overname van Versace door Prada Group voor 1,25 miljard euro en de voltooide overname van Yoox Net-a-Porter door Mytheresa. Hierdoor ontstond een nieuwe digitale luxe-krachtpatser. Merkmanagementbedrijf Authentic Brands Group zette zijn expansie voort met de overname van het merk Dockers van Levi Strauss & Co.

Ondanks de tegenwind bleven strategische investeringen in technologie en duurzaamheid een prioriteit. Bedrijven investeerden in AI-gedreven oplossingen voor supply chain management, ontwerp en retail media netwerken. Tegelijkertijd onderstreepten samenwerkingsverbanden gericht op het opschalen van circulariteit, zoals de samenwerking van Mango met Circulose, de langetermijnverbintenis van de industrie aan een duurzamere toekomst. Nu de sector de tweede helft van het jaar ingaat, lijken flexibiliteit, een duidelijke waardepropositie en strategische investeringen in digitale infrastructuur de belangrijkste factoren voor veerkracht in een onvoorspelbare markt.

