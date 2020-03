Pandora reorganiseert en schrapt 180 banen

Pandora neemt de volgende stap in het tweejarige transformatieplan. Het Deense sieradenbedrijf kondigt namelijk een strategische reorganisatie aan. Bij de reorganisatie worden 180 banen geschrapt en is de functie van Chief Commercial Officer gecreëerd, zo is te lezen in een persbericht.

Pandora sluit de drie regionale organisaties. Dit is een laag tussen het wereldwijde hoofdkantoor en de lokale markten. De 100 markten waarin het bedrijf actief in is, zullen in 10 clusters worden opgedeeld die elk een general manager toegewezen krijgen. Deze managers vallen allemaal onder de verantwoordelijkheid van de nieuwe CCO. Wie de functie van CCO gaat vervullen zal binnenkort bekendgemaakt worden, zo meldt Pandora.

Ook wordt het bedrijf opgesplitst in twee global business units aldus Pandora. De ene unit is verantwoordelijk voor de kernproducten zoals moments, charms en samenwerkingen. De andere unit is verantwoordelijk voor de nieuwe productcategorieën en innovaties bij het bedrijf.

“We brengen ons wereldwijde kantoor dichterbij de lokale markten en consumenten om te verzekeren dat de feedback van de consument sneller tot nieuwe concepten leidt. De reorganisatie zal de complexiteit van het bedrijf verminderen waardoor Pandora flexibeler en sneller kan zijn waardoor de groei van het bedrijf ondersteunt wordt,” aldus Alexander Lacik, de CEO van Pandora, in het persbericht.