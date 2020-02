Pandora ziet omzet met 8 procent dalen in 2019

Het Deense sieradenbedrijf Pandora rapporteert een like-for-like omzetdaling van 8 procent over fiscaal 2019. De omzet kwam uit op 21,9 miljard Deense kroon (2,9 miljard euro). In het laatste kwartaal van het jaar daalde de like-for-like omzet met 4 procent, meldt Pandora in het financiële jaarverslag.

De omzet uit fysieke retailactiviteiten daalde van 9,9 miljard Deense kroon (1,3 miljard euro) naar 7,7 miljard Deense kroon (1,03 miljard euro). Daarentegen groeide de omzet uit online retailactiviteiten van 2,3 miljard Deense kroon (0,3 miljard euro) naar 2,9 miljard Deense kroon (0,4 miljard euro). De omzet uit groothandelsactiviteiten steeg van 10,6 miljard Deense kroon (1,4 miljard euro) naar 11,4 miljard Deense kroon (1,5 miljard euro).

Pandora noteerde de hoogste omzet in de Verenigde Staten, namelijk zo’n 4,8 miljard Deense kroon (0,6 miljard euro). Het bedrijf rapporteerde omzetgroei in Groot-Brittannië, maar omzetdaling in Italië, Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten en Australië. De omzet in China bleef gelijk.

“We hebben het eerste jaar van ommekeer voltooid, en de vooruitgang is goed. We hebben in korte tijd veel veranderingen doorgevoerd en onze Q4-resultaten geven ons vertrouwen,” verklaren CEO Alexander Lacik en voorzitter Peter Ruzicka in het verslag.

Pandora beschikt over ruim 7.400 verkooppunten wereldwijd. Het bedrijf verkocht in 2019 96 miljoen sieraden.

Beeld: Pandora