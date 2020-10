'Personeel Miss Etam stapt naar rechter in strijd tegen eigenaar Martijn Rozenboom'

De ondernemingsraad van Miss Etam stapt naar de rechter om “de afbraak van het bedrijf” door eigenaar Martijn Rozenboom te stoppen, zo wordt gemeld in een nieuwsbericht van Nu.nl. Volgens personeel zou Rozenboom amper omkijken naar de winkels en lonen niet uitbetalen.

Op 22 september werd het bedrijf door de curator verkocht aan Martijn Rozenboom, die FNG Nederland wilde redden en in de branche bekend staat als 'bedrijvendokter', aldus vakbond AVV, die de ondernemingsraad bijstaat, in hun blog. “Hij blijkt een kwakzalver uit de Middeleeuwen, die zonder verdoving je been afzet en er dan achter komt dat het ‘t verkeerde been was.” Werknemers meldden zich bij de AVV en bij de ondernemingsraad van Miss Etam, die nu samen actie willen ondernemen tegen Rozenboom. De AVV roept elke werknemer van Miss Etam op om een loonvordering in te stellen.

Donderdag 22 oktober wordt de zaak met spoed behandeld bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, aldus Nu.nl.

Dit bericht wordt aangevuld met het laatste nieuws.