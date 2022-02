Philipp Plein koopt voor 1,4 miljoen euro aan metaverse-vastgoed

De modegroep van de Duitse ontwerper Philipp Plein heeft een metaverse-kavel gekocht ter waarde van ongeveer 1,4 miljoen euro. Dat blijkt uit een persstatement in handen van WWD. De kavel bevindt zich in de virtuele, driedimensionale wereld Decentraland.

De kavel heeft volgens WWD de naam Plein Plaza gekregen. Het ligt in de buurt van één van de centrale pleinen van het metaverse, Genesis Plaza, en is omgeven door wegen. De kavel zou in de echte wereld ongeveer 16.400 vierkante meter groot zijn. Op het plein komen winkels, een museum, een hotel en verschillende entertainmentlocaties. Voor de kavel werd betaald in Manas, de cryptovaluta van Decentraland.

Plein zegt ‘trots’ te zijn dat hij er zo vroeg bij is met zijn aandeel in het metaverse, zo schrijft WWD. “We zullen hier zeker blijven en de creativiteit van onze merken ‒ Philipp Plein, Plein Sport en Billionaire ‒ ontwikkelen en delen in deze nieuwe dimensie,” aldus Plein.