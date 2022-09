Pinko kondigt 'nieuw tijdperk van grote groei' aan

Italiaans modemerk Pinko kondigt in een persbericht 'een nieuw tijdperk van grote groei' aan. Het merk stelt dat in 2022 de netto-omzet van het merk 280 miljoen euro zal bereiken en het ebitda zal stijgen naar 63 miljoen euro.

Het betekent dat het merk het niveau van voor de pandemie overstijgt. In 2019 behaalde het bedrijf een omzet van 209 miljoen euro. Het ebitda kwam in dat jaar neer op 40 miljoen euro, zo meldt het bedrijf in het persbericht.

Deze groei wijt het bedrijf aan diverse elementen. Zo worden de ontwikkeling van internationale markten en distributie versterkt door de groei van groothandels- en e-tailerkanalen en een progressie van 'accessoires, digitaal en duurzaamheid' genoemd door het merk.

Het Italiaanse Pinko kondigde tevens in 2019 aan een nieuwe weg in te slaan. Op dat moment werd een nieuw management team aangesteld dat het merk 'naar het volgende niveau moest tillen'. Destijds werd al aangekondigd dat het digitale landschap zou worden uitgebreid en dat de verkoop- en groothandel modellen een nieuwe vorm zouden krijgen.