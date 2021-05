‘PostNL keerde winkeliers in eerste kwartaal 20 miljoen euro uit om open te blijven’

Beeld: PostNL

PostNL heeft Nederlandse winkeliers gedurende de lockdown in totaal zo’n twintig miljoen euro uitgekeerd om open te blijven. Dat schrijft de NOS op basis van een presentatie van PostNL over de afgelopen kwartaalcijfers.

Vanaf half december kregen winkeliers met een PostNL-punt die niet-essentiële goederen verkochten en dus eigenlijk moesten sluiten, een vergoeding van 19 euro per uur om het postpunt open te houden. Volgens de Vereniging van Postale en Bancaire Retailers (VVP) ging het om zo’n 3000 winkeliers. De vergoeding werd in de loop van het kwartaal afgebouwd, naarmate winkeliers steeds meer eigen producten konden gaan verkopen, bijvoorbeeld via click & collect.

De vergoedingen per uur liepen op 1 maart af. Daarna ontvingen de winkeliers nog eenmalig 500 euro. De voorzitter van de VVP, Gert Koudijs, zei destijds dat het ‘PostNL gesierd zou hebben als ze deze coronavergoeding in stand hadden gehouden tot aan het moment dat de winkels weer volledig open kunnen.” Ook was de vergoeding volgens hem waardevol, maar niet kostendekkend. Herna Verhagen, topvrouw bij PostNL, vond de twintig miljoen euro veel geld ‘voor een bedrijf als PostNL’, zo schrijft de NOS.

Kwartaalcijfers PostNL

PostNL bezorgde in het eerste kwartaal van 2021 62 procent meer pakketten dan in het eerste kwartaal van 2020, in totaal zo’n 108 miljoen. Het bedrijf schat dat 26 miljoen hiervan eenmalig was, vanwege Covid-19. De omzet steeg met 37 procent naar 962 miljoen euro.

De genormaliseerde EBIT kwam uit op 130 miljoen euro, tegenover 15 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2020. Volgens PostNL is daarvan 42 miljoen euro gerelateerd aan Covid-19. Het totaalresultaat van het bedrijf was 112 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2020 was dat nog 30 miljoen euro.

