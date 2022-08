PostNL neemt duizenden nieuwe pakketbezorgers in dienst, onderhandelt nog over cao

De komende jaren neemt bezorgdienst PostNL duizenden extra pakketbezorgers aan. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Naar verwachting gaat het aantal van circa 1.900 nu naar 6.000. Van de nieuwe werknemers krijgen er ‘zoveel mogelijk’ een vast dienstverband, aldus PostNL. Via deze weg wil PostNL er op termijn voor zorgen dat de helft van alle pakketten in Nederland wordt bezorgd door pakketbezorgers die bij het bedrijf in dienst zijn.

“Om goed in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de post- en pakkettenmarkt moet PostNL zich steeds aanpassen. Dat vraagt om investeringen in innovatie en duurzaamheid, maar ook in goed werk- en opdrachtgeverschap,” zo schrijft PostNL. Behalve dat er nieuwe pakketbezorgers in dienst worden genomen, gaat PostNL ook de samenwerkingen met onderaannemers verbeteren, en zich meer richten op verduurzaming - niet alleen van het eigen bedrijf, maar ook van de bezorgondernemers waarmee het samenwerkt.

PostNL onderhandelt over nieuwe cao

Intussen is PostNL nog in onderhandeling met vakbond FNV over een nieuwe cao voor werknemers. Die onderhandelingen begonnen woensdag. De FNV eist onder meer één cao voor alle werknemers, een verhoging van het minimale uurloon naar 14 euro per uur en het schrappen van jeugdlonen. Daarnaast beoogt de vakbond een automatische aanpassing van de lonen aan de inflatie.

De FNV zei al ‘erg blij’ te zijn met de aankondiging van PostNL om extra pakketbezorgers in dienst te nemen. "Nu nog dienstverbanden voor al de uitzendkrachten die al jarenlang op de sorteercentra werken," aldus Mariska Exalto, bestuurder FNV Post & Pakketten. "Daar blijven we ons de komende tijd zeker nog voor hardmaken."