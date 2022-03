Prada S.p.A. weer volledig herstelt van pandemie in boekjaar 2021

Prada S.p.A. heeft in het boekjaar 2021 een omzetplus van 9 procent gerealiseerd in vergelijking met het pre-corona boekjaar 2019, zo is te lezen in het jaarverslag van de Italiaanse modegroep. De omzet kwam hierdoor neer op 3,3 miljard euro.

De omzet lag dus in vergelijking met twee jaar eerder 8 procent hoger en in vergelijking met 2020 lag de omzet 41 procent hoger. Het netto inkomen van de groep lag in het boekjaar 2021 op 294 miljoen euro.

De verkoop in de eigen retail lang 40 procent hoger in vergelijking met 2020 en 15 procent hoger in vergelijking met 2019. In de wholesale was dit 41 en 29 procent. Wordt de totale omzet van Prada S.p.A. opgesplitst in de geografieen waarin het actief is, dan heeft het bedrijf een omzet van 749 miljoen in Europa behaald. Dit is nog 11 procent lager dan voor de pandemie. In de Asia Pacific regio kwam de omzet juist hoger uit dan voor de pandemie, namelijk met 30 procent. Door de groei behaalde Prada S.p.A. in de regio een omzet van 1,1 miljard euro. Japan alleen behaalde een omzet van 297 miljoen euro dankzij een tweejarige afname van 17 procent. In geheel Amerika behaalde de groep een omzet van 572 miljoen euro door een stijging van 69 procent in vergelijking met twee jaar eerder. In het Midden-Oosten werd een omzetplus van 43 procent behaald in vergelijking met 2019 en een omzet van 121 miljoen euro.