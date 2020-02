Prada stelt resortshow Japan uit wegens coronavirus

Prada heeft besloten de presentatie van de resortcollectie 2021, die gepland stond voor 21 mei, uit te stellen. Oorzaak daarvoor is het heersende coronavirus. Dat melden internationale media, waaronder WWD. Het Italiaanse modehuis is bezorgd over de onzekerheden met betrekking tot de verspreiding van het virus, zo verklaart het tegenover WWD. “De beslissing (om de show uit te stellen, red.) is een voorzorgsmaatregel, evenals een blijk van verantwoordelijkheid en respect tegenover alle mensen die werken aan de resort 2021 show en hen die van plan waren de show bij te wonen”, aldus een woordvoerder. “Prada brengt sympathie en medeleven over aan aan de mensen en gebieden die door deze situatie worden getroffen.” Een nieuwe datum en locatie voor de resort 2021 show zullen later dit jaar worden gecommuniceerd. Prada verkondigde afgelopen oktober dat de show in Japan plaats zou vinden. Het zou voor het eerst zijn dat het modehuis een show in Japan organiseert. Het merk showt over het algemeen in Milaan en New York. Prada’s resortlijn, die sinds 2017 bestaat, werd het eerste jaar in de Fondazione Prada te Milaan gepresenteerd en in 2018 en 2019 in de New Yorkse wijk Manhattan. In juni werd de mannencollectie lente/zomer 2020 van het merk in Shanghai getoond. Eerder werden al Beijing Fashion Week, Shanghai Fashion Week en denimbeurs Kingpins in Hong Kong geannuleerd wegens het circulerende coronavirus.

Lees ook: Luxe merken zetten zich schrap voor effect van coronavirus