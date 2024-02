Première Vision: Sourcing voor SS25 samengevat in vier punten

Parijs - Heb je binnenkort een diploma chemische technologie, met als specialisatie landbouwkunde, nodig om de Première Vision beurs te bezoeken? Het niveau van de geselecteerde exposanten is namelijk zodanig dat we het al snel zullen hebben over gemuteerde schelpen, materialen gemaakt van afval, regeneratieve landbouw en certificeringen.

Van 6 tot 9 februari 2024 stelden 1200 internationale fabrikanten van materialen (van onder andere leer en textiel) en accessoires hun SS25-collecties tentoon in het expositiecentrum van Villepinte vlak bij Parijs. Het is onmogelijk om te weten welke van hen deel zullen uitmaken van het nieuwe modeparadigma, geïnitieerd door de organisatoren van de Première Vision sourcing beurs. Het is ook onmogelijk om te weten of de SS25-collecties van kleding en modeaccessoires (die vanaf juli 2024 op beurzen en in commerciële showrooms te zien zullen zijn en vanaf maart/april 2025 in de boetieks) gemaakt zullen zijn van de materialen (leder, textiel en accessoires) die Première Vision in februari 2024 onder de aandacht heeft gebracht.

Première Vision Paris februari 2024 Crédits: F. Julienne

Maar één ding is zeker: de plaats en de zichtbaarheid die worden gegeven aan fabrikanten met een begrip van de tijdsgeest die past bij een duurzaam en eerlijk modesysteem, worden steeds belangrijker op de Première Vision beurs.

Het is niet langer tijd voor grootse ideeën, en nog minder voor greenwashing, maar voor de realiteit van nieuwe materialen van plantaardige en dierlijke oorsprong

Deze nieuwe realiteit wordt weerspiegeld in het Inspirations Forum voor de lente/zomer van 2025, dat staat voor Materials Trends Forum. Zoals Desolina Suter, Fashion Director van Première Vision, uitlegt aan FashionUnited: "Naast wat voor de hand ligt in termen van deelnemers in het gekozen thema 'Mutations', zoals stoffen die eruit zien als schilden (zoals schildpaddenschild), chrysalis-huiden en mysterieuze schitteringen, presenteren we materialen die op het eerste gezicht minder makkelijk te doorgronden zijn.”

Première Vision Paris februari 2024. Plantaardige zijde.Crédits: F. Julienne

"Dit zijn mutaties door interessante gemengde samenstellingen, met name van alle bastvezels en cellulosevezels. Vlas, rami, hennep en brandnetel worden gemengd met minder pezige, niet-plantaardige vezels die zijdeachtiger en vloeibaarder zijn, om innovatieve hybride materialen te produceren. Deze diepgaande veranderingen in textiel zijn veelbelovender dan het visuele aspect, dat van seizoen tot seizoen wordt vernieuwd, maar waar we niet op dezelfde manier op kunnen inspelen".

In totaal ontving de organisatie voor de afdeling meer dan 1.000 stofstalen, maar selecteerde er maar 400. Onder de 400 honderd was één constante: polyesters, verkregen uit petrochemische stoffen, zijn verbannen uit de presentatie.

Première Vision Paris februari 2024 Crédits: Première Vision

Zijn eco-innovaties en deadstock de doodsteek voor "veganistische" materialen gemaakt van aardolie?

Het gesprek over eco-verantwoordelijkheid vindt plaats in het Sourcing Solutions Forum (in het midden van hal 6), een vernieuwde versie van de vorige editie. Hier kunnen bezoekers cruciale, nogal technische onderwerpen leren begrijpen aan de hand van samenvattende teksten. Ze nodigen de bezoekers uit om grip te krijgen op het onderwerp. Hier is een voorbeeld:

"Wat zijn de kenmerken van een stof met optimale biologische afbreekbaarheid? ‘Biologisch afbreekbaar’ en soortgelijke termen zijn verboden in Frankrijk onder de AGEC-wet. Biologische afbreekbaarheid is een kwestie van eco-ontwerp, om ervoor te zorgen dat de afbraakeigenschappen van het product aan het einde van de levensduur worden verbeterd. En niet om de consument te misleiden door te suggereren dat het artikel gemakkelijk te verwijderen is. Een stof wordt als biologisch afbreekbaar beschouwd als het kan worden afgebroken door levende organismen, zonder schadelijk effect op het milieu".

Om de zichtbaarheid van deze nieuwe ‘ecologie van de mode’ te benadrukken, grenst het Sourcing Solutions Forum aan de Hub-zone (waar exposanten van innovatieve materialen zoals Spider, dat stoffen op basis van suiker en proteïne produceert, te vinden zijn) en de Smart Creations-zone, waar de "slapende materialen" te vinden zijn, de meer poëtische naam die gegeven wordt aan deadstock. Maar dat is nog niet alles.

Nativité Rodriguez, L’Atelier des Matières. Première Vision Paris Crédits: F. Julienne

L'Atelier des Matières, in 2019 opgericht op initiatief van Chanel, maakt een grootse entree op Première Vision, met een modulaire stand gemaakt van rollen kartonnen stof. Atelier des Matières, gerund door Nativité Rodriguez, biedt hybride composities gemaakt van restjes leer, wol, katoen of kasjmier (allemaal natuurlijke materialen). Een voorbeeld is een klein notitieboekje waarvan de kaft is gemaakt van restjes leer en vervolgens is veredeld door Créanog, een ontwerpstudio en productiewerkplaats die gespecialiseerd is in reliëf- en warmdruktechnieken.

Première Vision biedt een oplossing voor een betere beloning van de boeren

Zoals algemeen directeur Gilles Lasbordes voorafgaand aan de editie van februari 2024 aan FashionUnited uitlegde, staat de leerindustrie centraal in de zorgen van de modewereld op het gebied van eco-verantwoordelijkheid en traceerbaarheid. Maar ook hier moeten we verder gaan dan het tonen van de deugdzame praktijken van de veehouderij.

Olivier Antignac (Domaine des Massifs) en Mathieu Toutlemonde (Agoterra). Première Vision februari 2024 Crédits: F. Julienne

Op woensdag 7 februari 2024, in de Leather Hub (Hal 3), presenteren Olivier Antignac, oprichter en voorzitter van Domaine des Massifs, en Mathieu Toutlemonde (Agoterra, een bedrijf met een missie om boeren te helpen) een regeneratief landbouwproject. Het werkt als volgt: in plaats van koolstof te compenseren door bomen te planten in de Amazone of elders, zouden Franse merken dit geld dat ze hieraan spenderen kunnen geven aan Franse boeren die het moeilijk hebben.

Uitleg: te veel koolstof in de atmosfeer leidt tot opwarming van de aarde. Als boeren planten verbouwen (zoals klavers) terwijl hun land braak ligt, die koolstof opzuigen en ondergronds afgeven, waardoor de biodiversiteit in de bodem wordt geoptimaliseerd, wint iedereen. Vooral omdat deze nieuwe activiteit zou worden beloond via koolstofkrediet.

Steeds veeleisender certificeringen doen de vraag rijzen hoe merken uit het middensegment op niveau te brengen

Tot slot is het tijd om te kijken naar het programma "A better way", dat vorig jaar op de beurs werd gelanceerd, dat fabrikanten die zich inzetten voor sociale en milieuverantwoordelijkheid dat bezoekers een garantie van goede praktijken wil bieden. Dit seizoen kunnen Manufacturing standhouders (degenen die de kleding maken) profiteren van dit label, dat op hun stand is weergegeven.

Bambos Loannou, Livas Clothing Srl. Première Vision februari 2024 Crédits: F. Julienne

Dit is het geval bij het Roemeense bedrijf Livas Clothing Srl. De directeur, Bambos Loannou, legt aan FashionUnited de drie punten uit die het label voor goede managementpraktijken rechtvaardigen: personeelsbeheer (faciliteren van vervoer, betalen van maaltijden en zorg in privéklinieken), recycling van papier/plastic en stoffen door ze toe te vertrouwen aan een gespecialiseerde fabriek, en het installeren van zonnepanelen voor elektriciteit.

Bij Siena, een fabrikant uit de buurt van Porto (Portugal) die ook het label "A better way" heeft gekregen, gaan de eisen zelfs nog verder. Het bedrijf heeft alle benodigde certificeringen om aan de voorwaarden te voldoen. Deze omvatten Gots (Global Organic Textile Standard), een certificaat dat wordt toegekend wanneer een product is gemaakt van ten minste 70 procent biologische vezels (gewassen moeten voldoen aan de principes van biologische landbouw, waarbij het gebruik van GGO's, synthetische pesticiden of herbiciden is verboden).

Stand Siena, Première Vision februari 2024 Crédits: F. Julienne

Deze certificering, die bij elke tussenpersoon (spinner, wever, drukker, enz.) moet worden aangevraagd en elk jaar moet worden vernieuwd, wordt steeds moeilijker en duurder om te verkrijgen. Dit nieuwe beleid bevoordeelt grote producenten ten koste van kleinere, wat nogal paradoxaal is in een wereld die mensen aanspoort om "minder, maar beter" te kopen. Maar de situatie is vergelijkbaar met wat er gebeurt in de voedingsindustrie, waar veel kleine producenten het biologische label opgeven om geld te besparen.

Door kleine structuren en de eindconsument te benadelen (omdat de prijs van het product wordt beïnvloed), zou dit intensieve certificeringsbeleid wel eens contraproductief kunnen zijn. Wordt vervolgd.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.