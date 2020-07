Prestaties Ted Baker in de afgelopen maanden ‘boven verwachting’

Modebedrijf Ted Baker Plc presteerde in de periode van 3 mei tot 18 juli beter dan verwacht. Dat verkondigt het bedrijf in een persbericht dat werd gepubliceerd na zijn jaarlijkse algemene vergadering. De online verkopen van het bedrijf stegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 35 procent, waar het merk begin juni een daling van 19 procent voorspelde. De omzet van de winkels van het merk lag 79 procent lager dan vorig jaar. Die daling was voor het bedrijf evengoed een meevaller, vergeleken met de verwachte afname van 83 procent.

Op het gebied van wholesale vielen de cijfers van Ted Baker Plc tussen 3 mei en 18 juli tegen: deze daalden met 70 procent, tien procent meer dan oorspronkelijk verwacht werd. Het bedrijf schrijft deze ontwikkeling toe aan de voorzichtigheid van inkopers sinds het begin van de coronapandemie. De totale omzet van het bedrijf daalde met 55 procent naar 60,9 miljoen pond.

Ted Baker-CEO Rachel Osborne zegt blij te zijn met ‘de vroegtijdige vooruitgang’ maar benadrukt ‘dat het nog vroeg is’ en dat ‘de komende twaalf maanden veel werk moet worden verzet tegen de achtergrond van grote onzekerheid in de wereld’. Ze zegt ‘met voorzichtig optimisme’ uit te kijken naar de ontwikkelingen van het bedrijf in de komende periode.

Gisteren kondigde Ted Baker Plc aan ruim vijfhonderd banen te zullen schrappen als deel van de transformatiestrategie die het bedrijf begin juni presenteerde. Die strategie moet het bedrijf, dat al een tijdje onderpresteert, in de toekomst volledig uit de rode cijfers helpen.