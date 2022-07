Prijzen uitzendbranche stijgen, omzet hoger dan voor coronapandemie

De prijzen voor arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer zijn in het eerste kwartaal van 2022 aanzienlijk gestegen. De prijzen lagen 5,6 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2021, zo meldt het CBS.

De prijzen in de uitzendbranche stijgen al een tijd: ook voor de coronacrisis lag het groeipercentage al rond de vijf procent. Begin 2021 doken de groeipercentages even omlaag, maar sinds het derde kwartaal van 2021 lopen deze weer snel op.

De omzet ligt inmiddels flink hoger dan voor de coronacrisis. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2019 draaide de uitzendbranche 16 procent meer omzet.

In mei rapporteerde het CBS al een ‘uitzonderlijke banengroei’ bij uitzendbureaus. In het eerste kwartaal kwamen er 57 duizend werknemersbanen bij, een stijging van 7,6 procent. Volgens het CBS ging het om de ‘grootste toename in de afgelopen 26 jaar’.