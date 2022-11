Primark herstelt van coronacrisis, bedrijfswinst stijgt over hele boekjaar met 82 procent

Modeketen Primark kreeg het tijdens de coronacrisis zwaar te verduren, maar het bedrijf is de afgelopen maanden flink bijgetrokken. In het jaarverslag van het laatste boekjaar, dat afliep op 17 september, staat een bedrijfswinst van 756 miljoen pond, omgerekend 868 miljoen euro. Dat is een stijging van 82 procent ten opzichte van een jaar eerder, gerekend met de huidige wisselkoersen, schrijft moederbedrijf Associated British Foods Plc (ABF).

In dit groeipercentage is de terugbetaling van de coronagerelateerde overheidssubsidie door Primark in 2021 nog niet meegenomen. Het ging om een bedrag van netto 94 miljoen pond (108 miljoen euro), die Primark ontving om werknemers te kunnen blijven doorbetalen ondanks winkelsluitingen. Omdat de omzetderving uiteindelijk mee bleek te vallen besloot ABF tot terugbetaling, waardoor de bedrijfswinst in 2021 aanzienlijk lager uitviel. Wordt daar rekening mee gehouden, dan steeg de bedrijfswinst in 2022 ten opzichte van 2021 met 136 procent.

Omzet Primark stijgt met 38 procent

De omzet van Primark nam in het afgelopen boekjaar toe met 38 procent, van bijna 5,6 miljard pond (6,4 miljard euro) vorig jaar naar 7,7 miljard pond (8,8 miljard euro) in september. Na de heropening van winkels in het voorjaar van 2022 liepen de inkomsten weer snel op, meldt ABF. Met name in het derde kwartaal steeg de omzet in Primark-winkels.

In het Verenigd Koninkrijk, de grootste markt van Primark, lag de omzet aan het einde van het jaar nog maar twee procent onder het niveau van voor de pandemie. Elders in Europa bleef de omzet vaak ook nog iets achter op het niveau van 2019. In de Verenigde Staten lag het omzetniveau al drie procent hoger dan toen.

Uitgaande van de bedrijfswinst voor terugbetaling van de verlofgelden steeg de winstmarge van Primark in het boekjaar naar 9,8 procent. Vorig jaar was deze nog 7,4 procent.

Primark werkt aan digitalisering

Primark had het bijzonder lastig tijdens de coronacrisis omdat het bedrijf geen webshop heeft. Daardoor werd het hard getroffen door winkelsluitingen: alleen in boekjaar 2020 al moest het bedrijf een kwart van de jaaromzet inleveren.