Primark wil af van vervuilende wegwerpmode en lanceert tienjarenplan

Internationale moderetailer Primark lanceert vandaag wereldwijd zijn nieuwe duurzaamheidsstrategie. Primark zal zich volgens het persbericht niet alleen gaan focussen op eigen activiteiten, maar ook op de toeleveringsketen. De strategie omvat negen beloftes, binnen drie kerngebieden.

De nieuwe duurzaamheidsstrategie draagt de naam Primark Cares, zo staat in het persbericht. De drie kerngebieden luiden als volgt: kleding een langer leven geven, het leven op de planeet beschermen en de leefomstandigheden van mensen verbeteren. Iedere kernwaarde is voorzien van drie beloftes.

Zo moeten de volgende drie beloften onder de noemen ‘kleding een langer leven geven’ waargemaakt worden: Voor 2025 moet het bedrijf zijn kleding duurzamer maken. Dit gaat Primark doen door aanpassingen in het ontwerpproces door te voeren, waardoor de kleding aan het einde van de levensduur kan worden gerecycled. Daarnaast moet de kleding voor 2027 recyclebaar zijn en streeft het bedrijf ernaar voor 2030 kleding te maken van gerecyclede vezels of duurzamere materialen. Voor de kernwaarde ‘het leven op de planeet beschermen’ moet de CO2-uitstoot voor 2030 gehalveerd zijn in de gehele waardeketen. Daarnaast wordt alle niet-textielafval weggewerkt voor 2027. Ook wil Primark biodiversiteit helpen herstellen met een programma om boeren te trainen om voor 2030 duurzame landbouwmethoden toe te passen. De laatste kernwaarde ‘leefomstandigheden van mensen verbeteren’ moet vervuld worden door te streven voor 2030 naar een leefbaar loon voor werknemers in de supply chain. Daarnaast worden gelijke kansen voor vrouwen bevorderd en wordt de gezondheid en welzijn van werknemers verbeterd.

Er zal jaarlijks een verslag gepubliceerd worden over de voortgang van de strategie-uitrol.