Puma SE hersteld, sluit boekjaar af met omzetgroei van 32 procent

Puma SE heeft de effecten van de pandemie op de resultaten ongedaan weten te maken het afgelopen boekjaar. Het bedrijf behaalde een omzetplus van 32 procent in het boekjaar 2021 en het netto-inkomen kwam eveneens boven pre-corona niveau uit.

De omzetplus in het boekjaar zorgde voor een omzet van 6,8 miljard euro. Deze stijging doet de kleine daling van 4,9 procent die Puma SE in het eerste coronajaar te verduren kreeg te niet. Het bedrijf komt met de omzet dan ook ver boven het pre-corona niveau uit. Ook het netto-inkomen herstelde zich. Het schoot van 79 miljoen euro naar 310 miljoen euro, zo blijkt uit het financiële verslag.

De resultaten van het gehele boekjaar werden in het vierde kwartaal gestuwd met een omzetgroei van 14 procent en een omzet van 1,7 miljard euro. Het netto inkomen kwam in het kwartaal op 8 miljoen euro uit.

Puma SE in boekjaar 2021 helemaal herstelt van corona-impact

De hoogste omzetgroei in het gehele boekjaar was te zien in geheel Amerika, waar de omzet met 53,9 procent toenam. Hierdoor overschreed de regio voor het eerst de omzetgrens van 2 miljard euro. De omzet kwam er terecht op 2,6 miljard euro. In de EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) werd een omzetgroei van 28,2 procent behaald en een omzet van 2,5 miljard euro. In de Asia Pacific-regio werd een omzetstijging van 10,6 procent genoteerd en een omzet van 1,6 miljard euro.

De wholesale-tak van Puma SE behaalde een groei van 35 procent en de direct-to-consumer omzet steeg met 22,8 procent in het boekjaar. De meeste omzet haalde Puma SE uit de verkoop van schoenen dat in het jaar 2021 goed was voor 3,1 miljard euro. Accessoires waren goed voor 1,1 miljard euro en kleding zorgde voor een omzet van 2,5 miljard euro.