Puma spant rechtszaak aan over het tijgerlogo van Tiger Woods' kleding- en sneakermerk Sun Day Red

Schoenengigant Puma is een rechtszaak begonnen tegen het tijgerlogo van Sun Day Red, het kleding- en sneakermerk van Tiger Woods, zo blijkt uit een ingediend verzoek bij het Amerikaanse Patent and Trademark Office. Het bedrijf heeft een verzoek ingediend om te voorkomen dat Sun Day Red het logo mag gebruiken.

Het Duitse sneaker- en kledingbedrijf zegt dat het Sun Day Red-logo, een abstract tijgermotief, te veel lijkt op het logo dat Puma sinds 1969 gebruikt: het beeld van een springende kat ("Leaping Cat").

"Vanwege de verwarrende gelijkenis van de merken en de identieke, juridisch identieke of nauw verwante aard van de goederen en diensten van de partijen, is het waarschijnlijk dat de consument verwarring zal ervaren tussen de betwiste merken en het Leaping Cat-logo,” aldus Puma in het verzoekschrift.

Sun Day Red Credits: Sun Day Red by Garrett Byrum

'Sun Day Red by Tiger Woods' werd in februari 2024 gelanceerd door de gelijknamige profgolfer, vlak na de beëindiging van de samenwerking met Nike een maand eerder, die maar liefst 27 jaar duurde. De zaak van Puma is de tweede rechtszaak tegen het logo van Sun Day Red. In september 2024 spande technologiebedrijf Tigeraire een rechtszaak aan tegen het logo.