PVH Corp. groeit omzet en winst in eerste kwartaal van boekjaar 2023

PVH Corp. schrijft een enkelcijferige omzetgroei in de boeken in het eerste kwartaal van boekjaar 2023. De omzet van het moederbedrijf van onder meer Tommy Hilfiger en Calvin Klein ligt twee procent boven het niveau van een jaar eerder en bedraagt 2,2 miljard dollar, omgerekend 2,1 miljard euro. Dat blijkt uit het kwartaalverslag.

Tommy Hilfiger groeit zijn omzet met vijf procent naar 1,1 miljard dollar (1,03 miljard euro). Calvin Klein behaalt dezelfde omzet als een jaar eerder: 887,7 miljoen dollar (935,5 miljoen euro).

De winst van de modegroep stijgt in het eerste kwartaal met bijna 3 miljoen dollar (2,8 miljoen euro). De winst bedraagt nu 136 miljoen dollar (127,5 miljoen euro) terwijl het een jaar eerder nog een winst van 133,1 miljoen dollar (124,8 miljoen euro) in de boeken schreef.

Dat zijn dus positieve resultaten. Zo positief, dat de prestaties ‘boven de verwachtingen’ van Chief Executive Officer, Stefan Larsson, liggen. Dat maakt dat de CEO de verwachtingen voor het gehele boekjaar nog eens bevestigt.

“We hebben er vertrouwen in dat we onze verplichtingen op korte termijn blijven nakomen, terwijl we ons sterk blijven richten op onze langetermijnvisie om Calvin Klein en Tommy Hilfiger uit te bouwen tot de meest gewilde lifestyle-merken ter wereld en PVH te positioneren als een van de best presterende merkengroepen in onze sector”, aldus Larsson in het verslag. Larsson verwacht dan ook een omzetgroei tussen de drie en vier procent in boekjaar 2023.