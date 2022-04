PVH richt zich met nieuw strategisch plan op omzet van 12,5 miljard dollar

PVH Corp. heeft PVH+ geintroduceerd, het nieuwe strategische plan van de modegroep. Met het plan wil de groep onder andere een omzet van 12,5 miljard dollar, omgerekend 11,5 miljard euro, bereiken, zo is te lezen in een persbericht.

“Nu we met succes het herstel hebben versneld en recordresultaten per aandeel hebben bereikt in 2021, is het nu onze prioriteit om te verbinden met de consument op manieren die de formule ‘om te winnen in het nieuwe normaal’ te reflecteren en waarde creëren op de lange termijn,” aldus Stefan Larsson, CEO van PVH Corp. in het persbericht. “De uitvoering van het PVH+ plan zal de groei van Calvin Klein en Tommy Hilfiger versnellen, twee van de meest iconische merken ter wereld, door hun volledige potentie te realiseren in elk van onze regios.”

Het plan heeft vijf pijlers. Een daarvan is het ontwikkelen van een vraag- en data-gedreven operationeel model. Daarnaast verschuift PVH Corp de focus naar een digitaal geleid distributiebeleid. De verkoop wordt gefocust op digitale en direct-to-consumer kanalen en wordt ondersteund door belangrijke wholesale partnerschappen, aldus het persbericht. Als derde en vierde punt is er de focus op ‘het ontwikkelen van de beste hero products’ en de focus op engagement met de klanten. Last but not least is zijn de investeringen in groei en efficiëntie.