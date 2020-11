Q3 resultaat Ross Stores neemt af met 63 procent

Ross Stores heeft donderdag de Q3 resultaten bekendgemaakt. De Q3 netto winst van het bedrijf is afgenomen. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is de omzet met 2.4 procent gedaald.

De nettowinst van Ross Stores voor het Q3 bedraagt 136 miljoen dollar, tegen 371 miljoen een jaar eerder. Daarnaast is de omzet gedaald naar 3,755 miljoen dollar. Vergeleken met 10 procent vorig jaar, is de omzet marge van het bedrijf afgenomen naar 4 procent.

Ross Stores (NASDAQ: ROST) is een Amerikaanse keten van discountwinkels die actief is onder de naam 'Ross Dress for Less'. Ross Stores heeft bijna 1500 Ross Dress for Less winkels. Discounts is een jonger retailconcept met meer dan 200 winkels.

