Record omzetgroei detailhandel in eerste kwartaal

De detailhandel kende een recordgroei in het eerste kwartaal wanneer het aankomt op omzet, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ten opzichte van een jaar eerder zette de branche 14 procent meer omzet om. Wel moet hierbij de kanttekening geplaatst worden dat Nederland in het eerste kwartaal van vorig jaar een lockdown kende waarbij bijna alle winkels gesloten waren.

Deze balans is ook te zien in de cijfers van CBS. De omzet in de non-foodsector lag in het kwartaal flink hoger, maar in de foodsector van de detailhandel, die open mocht blijven tijdens de lockdown, lag de omzet juist lager dan een jaar geleden. In de non-food lag de omzet 44 procent hoger dan het eerste kwartaal van 2021.

Vooral bij kledingwinkels en winkels in schoenen en lederwaren is een flinke stijging te zien in vergelijking met vorig jaar. Kledingwinkels zagen in het kwartaal een omzetgroei van 91,1 procent en een volumegroei van 87,4 procent. Bij winkels in lederwaren en schoenen lag de omzet 66,8 procent hoger en het volume 63,8 procent hoger.