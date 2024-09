Redress Design Awards 2024: Het verleden, heden en de toekomst van het circulaire ontwerpinitiatief

De 14e jaarlijkse editie van de Redress Design Awards werd vandaag gehouden, tijdens de lopende Centrestage Hong Kong-vakbeurs, waar een groot aantal nieuwe ontwerpers collecties presenteerde die gemaakt waren onder begeleiding van de educatieve NGO. Ondanks dat het evenement een dag later werd gepland vanwege de opkomst van tyfoon Yagi, trok het nog steeds een groot publiek, bestaande uit zowel de Redress-gemeenschap als toeschouwers, die allemaal reikhalzend uitkeken naar de vierdelige collecties van de finalisten die waren gemaakt op basis van het uitgangspunt om circulaire oplossingen te bieden.

Zoals altijd werden er een handvol prijzen uitgereikt aan de 10 aanwezige ontwerpers, waarbij de modeshow voorafgaand aan de bekendmaking het publiek een overzicht gaf van wat er was beoordeeld. Degenen die de finale haalden, hadden bewezen dat ze in staat waren om een collectie te produceren en te ontwerpen die voldeed aan de normen van de prestigieuze jury van professionals uit de industrie en Redress-alumni. Er was echter maar één winnaar die de eerste prijs in ontvangst mocht nemen.

Hongkongse ontwerper Tiger Chung wint twee prijzen, waaronder de eerste prijs

Deze ging uiteindelijk naar Tiger Chung, die ook de prijs voor beste Hongkongse ontwerper ontving. Terwijl de laatstgenoemde prijs Chung een ontwikkelingsfonds oplevert, zal de hoofdprijs de ontwerper ook de mogelijkheid bieden om deel uit te maken van het Hongkongse team van Tommy Hilfiger om te werken aan een duurzaam ontwerpproject. Haar collectie, getiteld 'The Wanderer', was gebaseerd op de levensstijl van 'straatdwalers' en sprak de sociale ongelijkheden in de huidige samenleving aan. De looks zelf maakten gebruik van upcycled materialen van verschillende weggegooide items, zoals handdoeken, autostoelhoezen, oude banken en gordijnen uit hotels. Haar beslissing om deze elementen op te nemen, was te wijten aan hun opvallend ontmoedigende overvloed, waardoor een oplossing werd gecreëerd voor de toenemende afvalberg.

Tiger Chung (midden), de winnaar van de hoofdprijs, naast haar collectie. Credits: FashionUnited / Rachel Douglass.

Chung werd vergezeld door twee collega-ontwerpers uit haar cohort om prijzen te winnen. Tian Ruyin uit Shanghai ontving de tweede prijs, waarmee ze begeleiding krijgt van Orsola de Castro, een Redress-jurylid en medeoprichter van het activismeplatform Fashion Revolution. Haar lijn, 'Strip Strap Stripe', was geïnspireerd door het verwarde denken van haar grootmoeder, die lijdt aan de ziekte van Alzheimer, en onderzocht als zodanig het idee om het geheugen te ondersteunen door middel van knippen en vouwen. Ruyin bracht circulariteit in door het gebruik van biologisch katoen en gerecyclede vezels, waardoor verstelbare en veelzijdige looks ontstonden die deden denken aan een maritieme esthetiek.

Winnaar van de publieksprijs Silvia Acien Parrilla. Credits: FashionUnited / Rachel Douglass.

Winnaar van de tweede prijs Tian Ruyin. Credits: FashionUnited / Rachel Douglass.

Voorafgaand hieraan werd Silvia Acien Parrilla uitgeroepen tot winnaar van de publieksprijs, een eer die haar werd toegekend door middel van een publieke stemming. Voor haar collectie 'Regenerative Folklore' bracht de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde ontwerper biologische vezels en traditioneel Spaans materiaal samen om te verwijzen naar haar ouders die biologische boeren zijn en haar culturele erfgoed. De door de ontwerper gebruikte vezels waren onder andere die van ananas, brandnetel, Tencel en banaan, die werden geïmplementeerd naast plantaardige kleurstoffen van invasieve soorten.

Voorafgaand aan de onthulling spraken oprichter Christina Dean en haar collega, Redress-directeur Nissa Cornish, over de moeilijkheden waarmee de jury dit jaar te maken kreeg bij het selecteren van hun winnaar - "er waren tranen, niet bij de ontwerpers, maar bij de juryleden", riep Dean uit, een sentiment dat het toegenomen talent van de finalisten van dit jaar weerspiegelde. Toch had de jury een duidelijk idee van wat ze in een ontwerper zochten.

"Als jurylid ben ik op zoek naar ontwerpers die de status-quo uitdagen als het gaat om duurzaamheid, of dat nu gaat om het verkrijgen van materialen, circulaire ontwerptechnieken of het nadenken over de levenscyclus van een stuk", aldus Jessia Wei, senior directeur duurzaamheid voor Tommy Hilfiger Asia Pacific, de sponsor van de awards. "Wat de winnaar onderscheidt, is superieure storytelling door middel van hun werk dat andere ontwerpers en de industrie kan inspireren. Ik vind het persoonlijk leuk om te horen over de inspiratie achter een collectie en consumenten ook."

'Er waren tranen, niet bij de ontwerpers, maar bij de juryleden...'

Wei's deelname komt voort uit haar geloof in initiatieven zoals Redress. "Een NGO als Redress is een katalysator voor verandering in de modegemeenschap, naar meer duurzame praktijken", vertelde ze aan FashionUnited. "Door initiatieven zoals de Redress Design Award ligt de focus op het koesteren van de volgende generatie circulair ontwerptalent. Redress is ook in staat om de bredere industrie te ondersteunen bij het belangrijke doel om het bewustzijn van consumenten te vergroten rondom duurzame modekeuzes."

Collectie van finalist Hugo Dumas. Credits: FashionUnited / Rachel Douglass.

Collectie van finalist Miranda Mallinson-Pocock. Credits: FashionUnited / Rachel Douglass.

Het is precies deze missie waar Redress trots op is, en het is iets dat sinds het begin van de competitie 14 jaar geleden de kern van het platform is gebleven. Onder leiding van Dean is deze missie intact gebleven, zij het met natuurlijke ontwikkelingen om een consistente afstemming en respons op de behoeften van de opkomende namen van vandaag te garanderen. "We maken al 14 jaar deel uit van de opkomende en nu explosieve duurzame modescene, de circulaire moderevolutie, en daarom moesten we net zo snel groeien als het bewustzijn, inzicht en onderzoek ook zijn ontwikkeld", vertelde Dean aan FashionUnited.

Collectie van finalist Nguyen Thi Dung. Credits: FashionUnited / Rachel Douglass.

Redress zelf, een organisatie van slechts ongeveer 25 mensen, heeft zich daarom moeten aanpassen en gelijke tred moeten houden met de steeds groeiende kennis, iets wat Dean in de loop der jaren als haar grootste uitdaging noemde. "We hebben onze missie en onze strategische doelen moeten bijwerken, omdat we niet alles kunnen doen", merkte ze op. "Het is als organisatie behoorlijk moeilijk geweest om te zien dat er veel problemen zijn, maar we kunnen er maar een paar aanpakken, en daarom is onze missie om ontwerpers en consumenten op te leiden en te inspireren om circulariteit te versnellen."

Daarnaast zijn er binnen de organisatie verdere aanpassingen in de activiteiten doorgevoerd om structurele uitdagingen aan te pakken, wat volgens Dean interessante ontwikkelingen binnen haar bestuur had gecreëerd, wat resulteerde in een herziening en verbetering van het bestuur. "Dit zijn allemaal taken waarvan je als oprichter met een gek idee nooit beseft dat je eraan zult moeten werken", zei Dean, eraan toevoegend dat het als geregistreerde liefdadigheidsinstelling ver boven zijn gewicht heeft moeten boksen om "met een klein budget te leveren".

Collectie van finalist Louise Boase. Credits: FashionUnited / Rachel Douglass.

Collectie van finalist Zari Qanei. Credits: FashionUnited / Rachel Douglass.

De evolutie van duurzaamheid biedt uitdagingen en kansen

"Er zijn nuances, er zijn complicaties, er zijn tegenstrijdigheden. Toen ik Redress begon, was duurzaamheid vrij eenvoudig. Het is nu belachelijk ingewikkeld. We zien dat bij de ontwerpers die zich aanmelden. Hun kennis is veel, veel groter, dus we zijn constant alert", merkte Dean op. Hiermee zijn ook de behoeften en verwachtingen van ontwerpers van het programma geëvolueerd, maar wat is gebleven, is de behoefte aan een netwerk, vooral in een industrie die, zoals Dean het noemt, vaak een "eenzame ervaring" kan zijn.

Collectie van finalist Su Anli. Credits: FashionUnited / Rachel Douglass.

"De competitie gaat over het samenbrengen van een familie, een gemeenschap van modeontwerpers die zichzelf vinden, aanmoediging vinden en de creativiteit vinden die ze nodig hebben, want zoals ik al zei, het is een heel moeilijk carrièrepad om; A, een onafhankelijk ontwerper te zijn, en B, te proberen een duurzame modeontwerper te zijn. Het is een culturele uitwisseling die enthousiasme en steun biedt, maar uiteindelijk hebben ze vooral hulp nodig bij hun bedrijf", lichtte Dean toe.

Sinds de oprichting is het aantal Redress-alumni gegroeid tot meer dan 300 ontwerpers, aan wie de NGO via voortdurende samenwerkingsprojecten en betrokkenheid bij de gemeenschap ondersteuning blijft bieden. "Toen ik de competitie begon, toen ik Redress begon, hadden we nooit gedacht dat we al deze alumniprogramma's en -activiteiten zouden moeten ontwikkelen, omdat ze echt zoveel steun nodig hebben. We zijn een kleine non-profitorganisatie. Wat de mode-industrie zelf zou moeten doen, is de volgende generatie ontwerpers veel meer van harte ondersteunen", benadrukte Dean.

'We willen Azië vieren en opbouwen...'

Een element dat ontbreekt in de ondersteuning van opkomende ontwerpers, is de toegang tot geschikte, duurzame productiepartners - een probleem dat Redress heeft aangepakt. In de loop van een week nemen Redress-finalisten deel aan een educatieve bootcamp in Hongkong, waar samenwerking en verbinding centraal staan in hun ervaring. Een langlopend partnerschap met de Chinese fabrikant TAL Fashion behoort tot deze initiatieven en vereist dat de ontwerpers samenwerken en een van de licht defecte t-shirts van het bedrijf upcyclen - een uitdaging die in lijn ligt met soortgelijke ondernemingen die hen tijdens het weeklange schema worden opgelegd.

Collectie van finalist Xue Wang. Credits: FashionUnited / Rachel Douglass.

Zulke initiatieven weerspiegelen Deans overtuiging dat echte duurzaamheid begint in de eerste stadia van het ontwerp, maar aangezien dit proces voortdurend onderhevig is aan veranderingen, is Redress dat ook. De organisatie blijft daarom haar strategische doelen opnieuw afstemmen, maar Dean bevestigde dat de focus "van harte" op Hongkong is gericht en op Azië is gericht. Dit brengt echter ook uitdagingen met zich mee in de vorm van verschillende wetgeving en verschillende industrieën, wat betekent dat de NGO voortdurend beoordeelt hoe ze het beste kan voldoen aan de behoeften van degenen die ze bedient.

"Azië draagt jaarlijks 50 procent bij aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, maar het heeft ook de snelst groeiende opkomende markt en een enorme hoeveelheid innovatie. Het gaat niet alleen om het feit dat het een krachtpatser is op het gebied van productie en consumptie van afval. Het is eigenlijk zo dat er enorm veel innovatie is, enorm veel investeringen. Azië heeft een zeer lange textielindustrie. Het heeft de gefragmenteerde toeleveringsketen die de rest van de wereld heeft, maar het heeft er veel meer van hier", legde Dean uit. "Het is niet zo dat we Azië afkraken, het is juist het tegenovergestelde. We willen Azië vieren en opbouwen, want als we het hier niet goed kunnen doen, zullen we het nergens goed doen."

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.com. Vertaling door AI en bewerking door Caitlyn Terra.