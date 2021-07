Refashion lanceert tool voor Europese uitwisseling van materialen en kennis rondom recycling

Refashion, de Franse organisatie voor ecologische mode, lanceert een online tool die Europese recyclingbedrijven kan helpen om kennis en materialen uit te wisselen. Dat schrijft de organisatie in een persbericht. De tool, onder de noemer Recycle by Refashion, wordt vanaf 28 juli getest. De lancering staat voor eind september gepland.

Via het platform kunnen bedrijven binnen aangegeven regio’s locaties vinden waar recyclebaar materiaal te verkrijgen is, zoals gebruikt textiel of reststoffen, evenals bedrijven die zelf aan recycling doen. Ook kan kennis worden gedeeld over recyclingmethodes. Het doel van Refashion is om gerecyclede materialen breder beschikbaar te maken, innovatieve en schaalbare oplossingen te ontwikkelen, en verschillende partijen op het gebied van recycling met elkaar te verbinden. Daarbij beperkt Refashion zich niet tot mode: ook andere takken, zoals plasticproductie en de auto-industrie, worden bij het netwerk betrokken.

160 partijen hebben zich reeds bij Recycle by Refashion aangesloten. 65 procent daarvan is Frans, 35 procent komt uit andere Europese landen. 40 procent maakt materialen voor kleding en schoenen, de overige 60 procent zijn zogenaamde ‘transformatiebedrijven’ die halffabricaten of producten leveren aan de textiel-, plastic-, transport- en bouwindustrieën.