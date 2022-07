Reorganisatie van distributie in China drukt halfjaaromzet moederbedrijf Moschino

Aeffe Spa, het moederbedrijf van de luxemerken Moschino, Alberta Ferretti, Philosophy en Pollini, noteert halverwege het boekjaar een omzet van 176,5 miljoen euro, zo blijkt uit het halfjaarverslag. Dat is een stijging van 13,9 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De omzet werd wat gedrukt door de reorganisatie van distributie in China.

In de regio werd Aeffe begin dit jaar direct verantwoordelijk voor de distributie. Die reorganisatie had tijdelijk een negatieve impact op de omzet in de regio Azië, na Italië en de rest van Europa de belangrijkste markt voor Aeffe. Daarnaast kreeg Aeffe te maken met de nieuwe coronarestricties in China. Uiteindelijk nam de omzet in de regio Azië met 9,5 procent af ten opzichte van een jaar eerder, naar 31,5 miljoen euro.

Die afname werd dan weer gecompenseerd door groei elders: in Italië werd een omzet van 71,3 miljoen euro gedraaid, een stijging van 21,5 procent, in de rest van Europa kwam in totaal 59,3 miljoen euro binnen, een groei van 15,9 procent. Met name in de Amerikaanse markt, die Aeffe nog sterk aan het uitbouwen is, was de groei hoog: daar steeg de omzet met 39,5 procent naar 14,3 miljoen euro.

De reorganisatie in China had ook effect op de resultaten van Aeffe. De nettowinst van Aeffe Spa daalde van 13,3 miljoen euro in de eerste helft van 2021 naar 2,9 miljoen euro nu. Vorig jaar was de nettowinst uitzonderlijk hoog vanwege bepaalde belastingvoordelen, zo verklaart het bedrijf in een persbericht.