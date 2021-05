Rode cijfers voor Ralph Lauren in boekjaar 2021

Ralph Lauren Corporation heeft in het boekjaar 2021 rode cijfers geschreven. Aan het einde van het boekjaar stond er een nettoverlies van 121 miljoen dollar, omgerekend 99,2 miljoen euro, in het jaarverslag. De omzet nam eveneens een duik van 29 procent.

Uiteindelijk werd een omzet behaald van 4,4 miljard dollar, omgerekend 3,6 miljard euro. De omzetdaling schrijft Ralph Lauren Corporation voornamelijk toe aan de tijdelijke winkelsluitingen in verband met de pandemie en andere verstoringen gedurende het jaar. De omzetdaling is het grootst in Noord-Amerika, daar nam de omzet af met 37 procent naar een bedrag van 2 miljard dollar (1,6 miljard euro). In Europa nam de omzet met 29 procent af naar 1,2 miljard dollar (983 miljoen euro). De omzet in Azië nam als enige toe, wel maar met 1 procent naar 1 miljard dollar (819,6 miljoen euro).

Het operationele inkomen kwam negatief uit, op een verlies van 44 miljoen dollar, omgerekend 36 miljoen euro. Het netto inkomen kwam uit op een verlies van 121 miljoen dollar, zoals eerder geschreven.

Ralph Lauren Corporation duikt in het rood tijdens boekjaar 2021

De afsluiter van het boekjaar, het vierde kwartaal, laat echter wat positieve resultaten zien. Zo steeg de omzet licht met 1 procent naar een omzet van 1,3 miljard dollar (1 miljard euro). In Noord-Amerika had het bedrijf nog te maken met een omzetdaling van 10 procent, maar in Europa en Azië steeg de omzet juist. De Europese omzet nam toe met 5 procent naar een bedrag van 370 miljoen dollar (303 miljoen euro). In Azië nam de omzet in het kwartaal zelfs toe met 35 procent in vergelijking met het vierde kwartaal van een boekjaar eerder. In het gebied behaalde Ralph Lauren Corporation uiteindelijk een omzet van 289 miljoen dollar, omgerekend 236 miljoen euro.

Voor het huidige boekjaar, fiscaal jaar 2022, verwacht Ralph Lauren Corporation een omzet stijging tussen de 20 en 25 procent, zo schrijft het in het jaarverslag. Het bedrijf waarschuwt echter wel voor de aanhoudende onzekerheid omtrent de pandemie en hoe deze elke markt zal beïnvloeden.