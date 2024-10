Roemenië verbiedt bontfokkerijen

Er komt een verbod op het fokken van chinchilla- en nertsenbont, de enige twee bontfokkerijen die in het land bestaan. Het is een besluit dat na twee jaar van politieke debatten en campagnevoering wordt genomen, zo maakt Humane Society International/Europe bekend in een persbericht. Roemenië is daarmee het tweeëntwintigste land in Europa dat een pelsdierfokkerij verbiedt.

Het wetsvoorstel werd ingediend nadat HSI/Europe onderzoek deed waarin erbarmelijke omstandigheden op pelsdierfokkerijen in Roemenië aan het licht werden gebracht. Nu is het wetsvoorstel aangenomen door de Kamer van Afgevaardigden, wat betekent dat pelsdierfokkerijen in Roemenië per 1 januari 2027 illegaal worden. Dit moet nog wel officieel worden gepubliceerd in het Staatsblad, maar de organisatie verwacht dat dit ‘zonder vertraging’ zal gebeuren.

“Het besluit van vandaag om de pelsdierfokkerij te verbieden is niet alleen een mijlpaal voor de dierenbescherming in Roemenië, maar ook een cruciale stap in de bredere Europese inspanningen om een einde te maken aan een van de wreedste vormen van uitbuiting van dieren. Nu de publieke bezorgdheid over dierenwelzijn in heel Europa toeneemt, zoals blijkt uit het overweldigende succes van de Fur Free Europe ECI, is het duidelijk dat er voor de pelsdierfokkerij geen plaats is in een meelevende en ethische samenleving en dat de enige manier om vooruitgang te boeken het aannemen van een EU-breed verbod op de productie van bont is”, aldus Ruud Tombrock, uitvoerend directeur van HSI/Europe, in het persbericht.