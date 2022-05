Salvatore Ferragamo S.p.A. behaalt met omzetplus van 23 procent weer winst na zwarte cijfers 2021

Salvatore Ferragamo S.p.A. heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een omzet van 289 miljoen euro behaald, een groei van 23,2 procent ten opzichte van dezelfde periode van het vorige jaar, zo blijkt uit het kwartaalverslag van het bedrijf. Hiermee behaalt het bedrijf weer winst van 14 miljoen euro na de zwarte cijfers van vorig jaar. In Q1 van 2021 lagen zij nog 0,6 miljoen euro in de min.

De meeste omzet behaalde Salvatore Ferragamo S.p.A. het eerste kwartaal van dit jaar in de Asia-Pacific-regio. Er werd hier een omzet van 103 miljoen euro behaald. Wel steeg deze maar met slechts 0,9 procent ten opzichte van vorig jaar, wat Salvatore Ferragamo S.p.A. toeschrijft aan de effecten van het coronavirus die nog prominent zijn in deze gebieden. De op een na grootste markt in Noord-Amerika, goed voor 82 miljoen euro aan omzet, groeide daarentegen met 46,1 procent. Ook de omzet in het EMEA-gebied (Europa, het Midden Oosten en Afrika) groeide significant, 41,3 procent naar 60 miljoen euro omzet. De Japanse markt groeide met een stijging 17,7 procent omzet naar 25 miljoen euro.

De groei lag hierbij voornamelijk in de verkoop van lederen goederen, die in totaal met ruim 43 procent bijna de helft uitmaakten van de totale omzet en ten opzichte van vorig jaar 16,8 procent meer binnen bracht. Schoeisel maakte 42,7 procent uit van de totale omzet en groeide bijna een kwart (24,7 procent) in omzet ten opzichte van 2021. Ondanks dat kleding maar 6,1 procent van de totale omzet uitmaakte, groeide de absolute omzet van deze tak een opvallende 42 procent ten opzichte van vorig jaar.