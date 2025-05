Salvatore Ferragamo: Zwakke DTC-business zorgt voor negatieve kwartaalcijfers

Het Italiaanse modehuis Salvatore Ferragamo S.p.A. heeft in het eerste kwartaal van dit boekjaar een lichte omzetdaling genoteerd. Dit resultaat is met name toe te schrijven aan het negatieve consumentenklimaat in de regio Azië-Pacific en de zwakke ontwikkeling van de DTC-business.

Per 31 maart bedroeg de groepsomzet 221 miljoen euro. In vergelijking met vorig jaar, toen nog 227 miljoen euro werd omgezet, is dit een daling van 2,6 procent.

De zwakke Direct-to-Consumer-kanaal (DTC) droeg in belangrijke mate bij aan de daling, met een netto-omzet die met 3,6 procent daalde tot 164 miljoen euro. De positieve resultaten in Europa, Japan en Latijns-Amerika konden de negatieve ontwikkeling in de regio Azië-Pacific slechts gedeeltelijk compenseren. In tegenstelling tot de DTC-business ontwikkelde de groothandel zich positief en noteerde een stijging van de netto-omzet met 7,9 procent tot 54 miljoen euro. Alle regio's behaalden hier positieve resultaten.

De EMEA-regio noteerde in het eerste kwartaal van 2025 een omzetstijging van 9,1 procent, gevolgd door Japan (plus 4,1 procent), Noord-Amerika (plus 3,7 procent) en Midden- en Zuid-Amerika (plus 0,8 procent). De omzet in de regio Azië-Pacific daalde met 13 procent.

“De moeilijke macro-economische omgeving, die het vertrouwen van de consumenten belastte, had invloed op de resultaten van het eerste kwartaal en leidde tot een daling van de klantfrequentie, die slechts gedeeltelijk kon worden gecompenseerd door een hogere conversieratio en een stijging van de gemiddelde aankoopwaarde”, aldus een persbericht van het bedrijf.

Als maatregel tegen de terughoudendheid van de consumenten zet het modehuis in op de consolidatie van de categorie handtassen, de optimalisatie van het aanbod van damesschoenen en de uitbreiding van de prijsklassen.