Gebruikt jouw webshop de slimme retouroplossing van Returnless al? Dan profiteer je van alle voordelen van een snel en geautomatiseerd retourproces. Je ontzorgt je klanten, verzamelt handige data en bespaart een hoop tijd en geld. Maar wat gebeurt er als de retourzending bij je magazijn aankomt? Je magazijnmedewerkers moeten het product innemen, handmatig invoeren, controleren en weer toevoegen aan de voorraad. Een langdurig én foutgevoelig proces. Dat moet toch beter kunnen? Precies wat wij dachten!

Wat is nieuw?

Ordergegevens ophalen vanuit Picqer

Retouren voormelden in Picqer

Retourreden op productniveau

Analyse verkoop- & retourdata binnen Picqer

Full integration binnen 5 minuten!

Samen met Picqer verlagen we de impact van retouren

Daarom zijn we een samenwerking gestart met Picqer: dé warehouse managementoplossing voor webwinkels. Picqer beheert je voorraad en creëert slimme looproutes. Door Picqer met te combineren Optiply ontvang je bovendien handig inkoopadvies. Met Picqer werk je rustiger, loop je minder, werkt je team beter samen, elimineer je onnodig werk en doe je handelingen in één keer goed. Zo verwerk je 5 keer meer bestellingen. Maar ook op het gebied van retouren biedt Picqer samen met Returnless veel voordelen.

Is jouw webwinkel klaar voor de volgende stap?

Met onze Picqer integratie maak je jouw retourproces nog efficiënter. Vanaf nu is het mogelijk om jouw Picqer account te koppelen aan je Returnless retourformulier. Jouw klanten kunnen vervolgens direct een order opzoeken, aangeven welke producten retour worden gestuurd en een retourreden opgeven. De retourzending wordt dan automatisch voorgemeld in je Picqer account. Dit bespaart enorm veel manuele handelingen binnen je retourproces.

Retouren automatisch voormelden

We helpen niet alleen jouw klanten met retouren, maar vooral ook je magazijnmedewerkers met de volgende functionaliteiten

Zodra een nieuwe retourzending is aangemaakt in Returnless, wordt deze als concept klaargezet in Picqer. Als het pakket retour is hoeft dit alleen nog even goedgekeurd te worden. Jouw voorraad is in één keer kloppend, zonder verdere handelingen uit te voeren.

Wanneer het retourpakket in het magazijn aankomt, kan de barcode op het verzendlabel worden gescand. De klant ontvangt vervolgens een notificatie en de magazijnmedewerker ziet de retour in Picqer.

Test case: Travelbags.nl

Samen met Travelbags.nl hebben we de koppeling tussen Returnless en Picqer getest. Travelbags.nl is een grote speler op het gebied van het online verkopen van koffers en tassen. Zij hebben niet enkel een webwinkel, maar ook meerdere fysieke winkels. De logistiek regelen ze met behulp van Picqer. De webwinkel van Travelbags.nl is op een custom systeem gebouwd. Integreren via onze open api wordt hierdoor een tijdrovende klus. De koppeling met Picqer is daarom ideaal, want deze is binnen slechts enkele minuten afgerond.