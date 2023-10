Sandro-moederbedrijf heeft een uitdagend derde kwartaal achter de rug

Franse modegroep SMCP had in het derde kwartaal te maken met de verslechterende economische situatie. In Europa en Amerika remde de consumptie af en de Chinese markt herstelde zich niet zo snel en sterk als verwacht, zo blijkt uit een financiële update van het bedrijf.

Het derde kwartaal betekende een daling van 4 procent in de omzet van SMCP. In euro’s komt de omzet hierdoor neer op 294,9 miljoen. SMCP is het moederbedrijf van zowel Sandro, als Maje, Claudie Pierlot en Fursac.

SMCP geeft aan dat de verslechterde economische situatie er al voor heeft gezorgd dat het bedrijf een actieplan aan het implementeren is. Dit plan focust zich op het uitvoeren van een full-price strategie (en dus minder kortingen), geeft prioriteit aan de investeringen in de fysieke en digitale netwerken en wil de productiviteit van de teams verbeteren. CEO Isabelle Guichot geeft in het statement aan dat de eerste resultaten van dit plan al te zien zijn en dat dit verder zal toenemen in het vierde kwartaal van het financiële boekjaar.